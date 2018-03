SPIE : contrat à Besançon

26/03/2018 | 10:57

SPIE a fait savoir ce lundi matin via un communiqué que SPIE Est s'est vue attribuer la réalisation des aménagements électriques, CVC (Chauffage - ventilation - climatisation) et plomberie sanitaire du pôle tertiaire de l'éco-quartier Viotte de Besançon (Doubs) par le promoteur Sedia.



Ce projet vise à développer un véritable quartier de gare à Besançon mêlant les principales fonctions urbaines : habiter, travailler, se déplacer. Lancé en 2013, ce projet concentre d'importants aménagements autour de la gare de la ville. Cette opération de reconversion de friches ferroviaires de part et d'autre du faisceau de voies doit permettre de dynamiser le coeur de l'agglomération et de développer une offre tertiaire stratégique, connectée aux lignes à grande vitesse.



Dans le cadre de ces aménagements, SPIE Est a signé un contrat de 7,3 millions d'euros concernant la réalisation de 3 lots techniques relatifs aux 2 premiers bâtiments du pôle tertiaire. Ces bâtiments sont destinés à accueillir majoritairement des bureaux sur une surface de 23.415 mètres carrés et des commerces sur 1.359 mètres carrés. 1.154 mètres carrés seront également destinés à la construction de 11 logements et 701 mètres carrés seront destinés à un restaurant inter administratif (RIA).



Le marché attribué à SPIE comprend également la partie GTC (gestion technique des bâtiments), qui doit permettre d'optimiser les consommations d'énergie en phase exploitation en vue de la certification HQE bâtiment tertiaire. Le projet d'éco-quartier s'inscrit en effet dans une démarche d''économie verte' garantissant les meilleures performances environnementales et énergétiques.



Les opérations mobiliseront environ 30 personnes des directions opérationnelles génie climatique et tertiaire de SPIE Est pour une durée de 24 mois et devraient débuter le mois prochain.





