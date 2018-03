SPIE : contrat aux Pays-Bas

29/03/2018 | 11:19

SPIE a annoncé ce jeudi avoir signé un contrat portant sur la maintenance quotidienne des installations techniques des 34 bâtiments du centre hospitalier Erasme de Rotterdam (Pays-Bas), une structure qui s'étend sur près de 200.000 mètres carrés.



Le centre hospitalier Erasme et la division opérationnelle 'Healthcare' de SPIE prévoient ainsi de collaborer sur les activités de génie électrique et mécanique pour les 11 prochaines années.



Déjà chargée de la maintenance des installations techniques des bâtiments, SPIE assumera désormais l'assistance de premier niveau, qui concerne les problèmes nécessitant une résolution dans l'heure. SPIE continuera également de prendre en charge des travaux dans le cadre de rénovations mineures (non prévus dans le contrat de maintenance).





