SPIE : contrat en Allemagne

22/03/2018 | 11:20

Filiale de SPIE, SPIE Deutschland & Zentraleuropa est chargée de modifier plusieurs postes de transformation pour Netze BW, gestionnaire de réseaux de distribution du land allemand de Bade-Wurtemberg, a-t-on appris ce jeudi.



Entre autres tâches, la mission principale de SPIE consiste à installer un système de tableau de distribution isolé au gaz (GIS) avec 13 champs haute tension de 110 kV, ainsi que des systèmes moyenne tension, soit au total 128 champs, y compris l'infrastructure.



SPIE prendra en charge l'intégralité des opérations, depuis la phase de planification jusqu'à la livraison à Netze BW.



Ces rénovations permettront d'assurer l'approvisionnement à long terme de la totalité des foyers et des entreprises reliés au réseau, même en cas d'évolution des exigences techniques de ce dernier.



A noter que dans le cadre de ces nouveaux projets de modernisation, plus de 80 collaborateurs seront affectés au site SPIE de Weinheim.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.