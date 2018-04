SPIE : contrat en Grande-Bretagne

17/04/2018 | 10:57

Filiale britannique de SPIE, SPIE UK s'est vue confier par Tameside and Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust les travaux de démantèlement et de rénovation du laboratoire de pathologie du Tameside General Hospital, a-t-on appris ce mardi matin.



Le groupe est en charge de la pose des sols et des plafonds, de la décoration, de la menuiserie ainsi que de l'installation du mobilier fixe, des équipements sanitaires et des systèmes mécaniques et électriques.



Lancés à la mi-mars, les travaux s'étaleront sur 10 semaines, pour une valeur totale de 534.000 livres sterling.



Une fois rénové, le laboratoire offrira des bureaux, des espaces de travail ouverts et cloisonnés, une zone d'accueil, des salles de conférence et de réunion, ainsi que des locaux d'hébergement gratuit.





