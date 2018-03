SPIE : contrat prolongé avec Lufthansa

28/03/2018 | 10:49

Filiale de SPIE, SPIE Deutschland & Zentraleuropa va poursuivre poursuit sa mission de facility management pour le Lufthansa Aviation Training Centre (LATC) à Francfort. Le transporteur allemand a en effet d'ores et déjà décidé de prolonger de 5 ans le contrat en cours, qui n'expire que dans un an, a-t-on appris ce mercredi.



Après 17 ans de coopération fructueuse, SPIE reste ainsi chargée de la supervision du centre de formation et d'entraînement des pilotes et du personnel de bord.



De la protection incendie au facility management en passant par la climatisation, depuis le début de sa mission en 1999, SPIE est responsable de la gestion des installations techniques et des équipements d'infrastructure du centre de formation et d'entraînement.

Le centre LATC accueille les pilotes et le personnel de bord dans le cadre de leur formation. Ils y passent notamment des tests obligatoires plusieurs fois par an. Des cours théoriques sont ainsi dispensés dans 51 salles de séminaire, tandis que 22 simulateurs de vol sont dédiés à la pratique.





