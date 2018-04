SPIE : décroche un contrat de 130 millions avec le canton de Berne (Suisse)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie ICS AG, une filiale de Spie Switzerland et fournisseur de services ICT complets, est mandatée par l'Office d'informatique et d'organisation (OIO) du canton de Berne pour gérer dès 2020 l'ensemble des prestations réseau de BE-Net. Le mandat d'une valeur totale de 130 millions de francs suisses a été attribué pour huit ans et peut être prolongé de six années supplémentaires. BE-Net est le réseau de données central de l'administration du canton de Berne.