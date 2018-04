SPIE : décroche un nouveau contrat dans un hôpital britannique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Spie UK s'est vu confier par Tameside and Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust les travaux de démantèlement et de rénovation du laboratoire de pathologie du Tameside General Hospital : pose des sols et plafonds, décoration, menuiserie, ainsi que l'installation du mobilier fixe, des équipements sanitaires et des systèmes mécaniques et électriques. Lancés à la mi-mars, les travaux s'étaleront sur 10 semaines, pour une valeur totale de 534 000 livres sterling.Spie intervient dans le secteur de la santé depuis plus de 20 ans. Ce nouveau contrat est le reflet de la qualité de son travail et de son expérience avec le NHS. Il vient renforcer encore davantage la relation de longue date entre Spie et le groupe hospitalier. En 2012, Spie avait aussi réalisé les travaux de rénovation et d'extension du service des urgences de l'hôpital. Un contrat d'une valeur estimée à 2 millions de livres sterling environ.