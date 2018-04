SPIE : déploiement d'un concept de bureau intelligent

05/04/2018 | 12:13

Filiale de SPIE, SPIE Deutschland & Zentraleuropa a installé le premier système d'éclairage en réseau via Alimentation par Ethernet (PoE) en Allemagne, en collaboration avec Philips et Cisco, a-t-on appris ce jeudi matin via un communiqué.



Cette solution de bureau intelligent permet d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et d'optimiser le confort des utilisateurs. Au lieu d'utiliser des câbles d'alimentation électrique conventionnels, les 140 lampes à LED de Phillips sont alimentées via le réseau de données.



Chacune des lampes compatibles avec le réseau dispose de sa propre adresse IP et communique avec l'environnement et les utilisateurs au travers de la technologie de réseau fournie par Cisco.



Le système d'éclairage intelligent ne nécessite par ailleurs aucun interrupteur, les employés de bureau contrôlant les lampes grâce à une application sur leur smartphone et pouvant régler la luminosité selon leurs besoins spécifiques.



Enfin, des capteurs situés dans les lampes intelligentes prélèvent des données de manière continue. Les informations relatives au mouvement, à la température et à l'incidence de la lumière du jour sont rassemblées sur un serveur séparé et contribuent ainsi à la gestion efficace de l'installation.





