SPIE : prolonge un contrat avec LUFTHANSA

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LUFTHANSA GROUP -3.18% 24.93 -16.15%

0 0

SPIE Deutschland & Zentraleuropa poursuit sa mission de facility management pour le Lufthansa Aviation Training Centre (LATC), à Francfort. Deutsche Lufthansa a d'ores et déjà décidé de prolonger de cinq ans le contrat en cours, qui n'expire que dans un an. Après 17 ans de coopération fructueuse, SPIE reste ainsi chargée de la supervision du centre de formation et d'entraînement des pilotes et du personnel de bord.De la protection incendie au facility management en passant par la climatisation, depuis le début de sa mission en 1999, SPIE est responsable de la gestion des installations techniques et des équipements d'infrastructure du centre de formation et d'entraînement. Une équipe permanente détachée sur place assure la gestion du site.