Spie : en retrait sur une note défavorable

02/05/2018 | 13:52

Spie recule de 2,6% sur fond de propos défavorables de Jefferies, qui initie un suivi sur le titre du groupe de services multi-techniques avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours fixé à 14,30 euros.



'Nous pensons que la valorisation actuelle de Spie ne prend pas en compte de façon juste des pressions de marge sur les deux tiers de l'EBITA, de l'endettement élevé et d'une création de valeur mitigée par les fusions-acquisitions', explique le broker.



Selon l'intermédiaire financier, les estimations de marge de l'entreprise demeurent optimistes et il se dit pour sa part inférieur de respectivement 3% et 5% aux consensus de bénéfice par action pour les exercices 2018 et 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.