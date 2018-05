Spie : signe un contrat avec la ville de Schagen

14/05/2018 | 10:53

Spie va remplacer plus de 11 000 systèmes d'éclairage public par des luminaires LED sur l'ensemble de la ville de Schagen.



'Cette opération majeure va permettre à Schagen de réduire ses émissions de CO2, ainsi que sa consommation et ses coûts énergétiques. La municipalité franchira ainsi une nouvelle étape vers son objectif de ville 100 % durable et neutre en carbone' indique le groupe.



Bert Rijsdijk, directeur d'unité opérationnelle chez Spie Nederland, a déclaré: ' Il est rare que nous ayons à remplacer un tel nombre de systèmes d'éclairage en même temps. SPIE est heureuse de contribuer à faire de Schagen une ville plus durable. '



