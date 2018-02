14 Février 2018 – 18h00 CET: SpineGuard et Adin Dental Implant Systems annoncent le succès d’une étude anatomique démontrant la performance de la technologie DSG® en implantologie dentaire (lire l’article)

Communiqué de Presse

SpineGuard et Adin Dental Implant Systems annoncent le succès d'une étude anatomique démontrant la performance de la technologie DSG® en implantologie dentaire

Cette étude ouvre la voie au design d'instruments innovants pour la chirurgie dentaire équipés du capteur DSG™.

PARIS et SAN FRANCISCO, le 14 février 2018 - 18h00 - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d'implants chirurgicaux, annonce avec Adin Dental Implant Systems et sa filiale Confident Ltd., avoir franchi avec succès une étape clef de validation expérimentale de prototypes pour la chirurgie dentaire, fruits de leur collaboration annoncée en juillet dernier. Le groupe Adin développe, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux innovants en implantologie dentaire dans plus de 60 pays.

L'étude sur sujets anatomiques réalisée à Henderson (Nevada, États-Unis) par trois chirurgiens-dentistes de renommée internationale, démontre que la technologie DSG™ permet d'effectuer des perçages précis et sécurisés dans la mandibule supérieure afin d'optimiser le placement des implants dentaires en évitant, notamment, de pénétrer les sinus.

Olivier Frezal, Vice-Président Operations Techniques chez SpineGuard, déclare : « Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui quantifient pour la première fois la performance de notre technologie en chirurgie dentaire. Grâce à sa capacité à mesurer localement et en temps réel la conductivité électrique des tissus, notre technologie DSG™ a permis la mise en place optimale des implants dentaires tout en respectant les structures anatomiques sensibles. »

« Confident Ltd. est une compagnie fondée par le Professeur Adi Lorean et Adin qui développe et commercialise la technologie DSG dans le secteur dentaire. Les résultats de l'étude in-vitro effectuée dans le Nevada ont dépassé nos attentes et nous conduisent à penser que nous serons en mesure d'offrir au marché, plus tôt qu'initialement prévu, des produits révolutionnaires basés sur la technologie DSG », conclut Erez Cohen, CEO of Adin.

Prochain communiqué financier : résultats annuels 2017, le 14 mars 2018.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d'implants chirurgicaux. L'objectif de SpineGuard est d'établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l'électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d'un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité

et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d'élargir le champ d'application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l'industrie médicale et le développement d'instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009.

Plus d'informations sur www.spineguard.fr

À propos du groupe Adin

Adin, fondée en 2001 par Eyal Milman et Yechezkel Adin, fournit une large gamme de solutions et services aux praticiens et laboratoires. Le groupe Adin qui emploie 260 collaborateurs à travers le monde dont 100 en Israël, développe, fabrique et commercialise des produits et services dentaires dans plus de 60 pays. Le groupe Adin s'efforce d'être à la pointe de la technologie, de développer et de fabriquer des solutions innovantes pour le bénéfice de ses clients à travers le monde et de fournir des produits de haute qualité et des services qui permettent de traiter les patients avec succès, tout en proposant un assortiment de solutions accessibles au plus grand nombre. Le groupe Adin a notamment développé un scanner intra-oral qui offre aux praticiens un accès à l'ère digitale.

