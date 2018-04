SPINEGUARD : premier trimestre pénalisé par la faiblesse du dollar

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SpineGuard a publié pour le premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 1,95 million d'euros, en baisse de 7,9% à taux constant (-2,9% aux États-Unis) et de 1,8 million à taux réel. Stéphane Bette, directeur général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : " L'activité du premier trimestre 2018 a été impactée par un effet de base et un taux de change dollar-euro défavorables"."Ce trimestre intègre également la préparation du déploiement de la vis intelligente équipée de la technologie DSG aux États-Unis, où nous venons de conclure avec Zavation un accord de distribution supplémentaire pour servir directement nos clients et désormais contribuer à l'augmentation de notre revenu par chirurgie", a poursuivi le dirigeant.Toutes les équipes sont mobilisées pour atteindre la profitabilité opérationnelle avant la fin de l'année grâce au strict contrôle de nos dépenses et à une plus grande concentration géographique de nos efforts commerciaux, aux États-Unis, en France et en Chine où nous venons de livrer une deuxième commande ".