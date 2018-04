SpineGuard : annonce la réalisation en Chine de la première chirurgie de déformation du dos avec le PediGuard® par le Pr. Yong QIU

Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux, annonce que le Pr. Yong QIU a pratiqué la première chirurgie de déformation du dos en Chine en utilisant un PediGuard®.

Le Pr. Yong QIU, Chef du département de chirurgie orthopédique de l’hôpital Drum Tower de Nankin en Chine, est également Président de la Chinese Scoliosis Research Society et Vice-Président de l’Association chinoise des chirurgiens orthopédiques. Le Professeur QIU est l’un des chirurgiens les plus reconnus en Chine pour le traitement des scolioses, son hôpital compte parmi les plus importants de Chine avec plus de 600 chirurgies de scolioses réalisées par an et, en majorité, sur des cas complexes.

Cette première chirurgie démontre la capacité de notre partenaire XinRong Medical à planifier efficacement et rapidement des chirurgies PediGuard® avec des chirurgiens de tout premier plan en Chine et à maitriser les processus d’appels d’offres provinciaux et les enregistrements dans les hôpitaux.

« Le PediGuard peut augmenter la sécurité pour un meilleur placement des vis, réduire le temps de chirurgie de 15%, diminuer l’exposition aux rayons X pour les patients, les chirurgiens et les équipes du bloc et contribuer à la formation des jeunes chirurgiens. C’est un dispositif à la fois pratique et très utile qui ne requiert aucun autre équipement pour les cas complexes de chirurgies du dos, notamment les cas de déformation.» déclare le Pr. Yong QIU, Chef du département de chirurgie orthopédique de l’hôpital Drum Tower de Nankin.

« C’est un immense honneur pour SpineGuard que le Pr. Yong QIU ait pratiqué cette première chirurgie de déformation du dos avec un PediGuard en Chine. Le Pr. Yong QIU, formé en France, est le chirurgien bénéficiant de la plus grande d’expérience en Chine dans la déformation du rachis avec plus de 3 000 chirurgies pratiquées », poursuit Patricia Lempereur, Directrice Ventes & Marketing International de SpineGuard.

« Nous sommes honorés que l’hôpital Drum Tower de Nankin, l’un des plus réputés au monde avec plus de 9 000 chirurgies depuis leur ouverture, veuille utiliser le PediGuard pour les cas de déformation du dos. Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec le Pr. Yong Qiu pour utiliser la technologie PediGuard dans la formation des jeunes chirurgiens chinois au placement des vis pédiculaires. La croissance du marché chinois est rapide et on s’attend à ce que le nombre de chirurgies du dos continue de croitre d’environ 15% lors des cinq prochaines années. XinRong couvre près de 2 600 hôpitaux en Chine et nous sommes très confiants que grâce à l’adoption importante du PediGuard par les chirurgiens chinois, les patients pourront recevoir une qualité de soins encore meilleure.» conclue Christine Zhang, Directrice Générale de XinRong Medical.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr

À propos de XinRong Medical

XinRong Medical est un des leaders chinois des technologies médicales avec pour ambition d’améliorer l’accès des patients aux meilleurs traitements et d’offrir aux chirurgiens les solutions les plus en pointe. XinRong Medical propose des dispositifs innovants pour l’orthopédie, la neurochirurgie, la chirurgie reconstructive et les approches mini invasives. Créée en 2000 dans la province du Jiangsu en Chine, XinRong Medical est une des premières entreprises en Chine ayant reçu l’homologation de la CFDA pour la fabrication d’implants orthopédiques. En 2014, la société a bénéficié d’un investissement stratégique de The Blackstone Group (NYSE: BX). Plus d’information concernant XinRong Medical sur www.XRBest.Com, par téléphone au +86-512-58100828 et par courrier électronique à l’adresse : info@xrmed.com.

