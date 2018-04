SpineGuard : publie son chiffre d’affaires T1 2018

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux, publie pour le 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 1,95 M€ en baisse de 7,9% à taux constant (-2,9% aux États-Unis) et de 1,8 M€ à taux réel.

Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : « L’activité du premier trimestre 2018 a été impactée par un effet de base et un taux de change dollar-euro défavorables. Ce trimestre intègre également la préparation du déploiement de la vis intelligente équipée de la technologie DSG® aux États-Unis, où nous venons de conclure avec Zavation un accord de distribution supplémentaire pour servir directement nos clients et désormais contribuer à l’augmentation de notre revenu par chirurgie. Toutes les équipes sont mobilisées pour atteindre la profitabilité opérationnelle avant la fin de l’année grâce au strict contrôle de nos dépenses et à une plus grande concentration géographique de nos efforts commerciaux, aux États-Unis, en France et en Chine où nous venons de livrer une deuxième commande ».

Le chiffre d’affaires consolidé du T1 2018 s’établit à 1 769 K€ vs. 2 169 K€ au T1 2017 fortement impacté par la baisse du dollar par rapport à l’euro, soit -18,4%. À taux de change constant (cc), la baisse est de 7,9%.

2 351 unités équipées de la technologie DSG™ ont été vendues au cours du T1 2018, comparées aux 2 397 unités du T1 2017 dont 1 306 (56%) aux États-Unis où le chiffre d’affaires a diminué de 2,9% cc (-15,9% à taux réel) à 1 846 KUSD vs. 1 901 KUSD.

Événements récents :

Février 2018 Audit de renouvellement triennal du TÜV SÜD réalisé avec succès Mars 2018 Publication d’un article dans Becker’s Spine Review, revue de référence du secteur :

“SmartScrew Technology Reduces Radiation Exposure and OR Time in MIS Lumbar Surgery”. Vous trouverez l’article en anglais en cliquant ICI Mars 2018 Inspection sans observation de la Food & Drug Administration (FDA) à Paris Mars 2018 Parution d’un article dans la revue scientifique à comité de lecture European Spine

Journal d’une équipe allemande mentionnant le PediGuard comme instrument de

sécurisation du placement des vis cervicales. Vous trouverez l’abstract en anglais en

cliquant ICI

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du premier semestre 2018 : le 11 juillet 2018

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr

