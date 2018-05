SpineGuard :® renforce sa plateforme technologique DSG® avec l’obtention d’un deuxième brevet aux États-Unis sur la « mesure de la fusion osseuse »

Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux, annonce la délivrance par l’Office des Brevets américain d’un deuxième brevet pour la technologie DSG® sur la « mesure de la qualité osseuse », en particulier la mesure de la progression de la fusion osseuse.

Stéphane Bette, Directeur Général et co-fondateur de SpineGuard, déclare : «Le succès des chirurgies de fixation du squelette repose sur l’obtention d’une fusion osseuse solide, qui assurera une stabilité de long-terme à la réparation, grâce aux implants qui sont destinés à immobiliser les structures osseuses le temps de leur consolidation. La technologie DSG® pourrait permettre de suivre les progrès de la fusion osseuse in-situ et en temps réel. Ce nouveau brevet obtenu aux États-Unis démontre une nouvelle fois que notre technologie est une plateforme aux applications multiples. SpineGuard ne cesse d’innover et travaille à fournir une information digitale précieuse qui reflète l’état de santé du patient.»

Maurice Bourlion, co-inventeur de la technologie DSG® et administrateur poursuit : «Les applications potentielles du suivi de la fusion osseuse sont nombreuses dans la phase post-opératoire : depuis la modulation de la rééducation, à l’ajustement de la rigidité des corsets, jusqu’à la connexion avec les implants eux-mêmes pour les rendre intelligents, c’est-à-dire, capables de s’adapter au statut de la consolidation de l’os.»

Prochain communiqué financier : chiffre d’affaires du premier semestre 2018 : le 11 juillet 2018

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des instruments destinés à sécuriser le placement d’implants chirurgicaux. L’objectif de SpineGuard est d’établir sa technologie digitale DSG® (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel comme le standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à partir de la technologie DSG® et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l’électronique embarquée dans sa poignée, le PediGuard® mesure en temps réel et retranscrit sous la forme d’un signal sonore et lumineux tout changement de conductivité électrique des tissus rencontrés. De nombreuses études cliniques publiées dans des revues médicales et scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du PediGuard® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Plus de 60.000 chirurgies ont été réalisées avec des dispositifs médicaux équipés de la technologie DSG® à travers le monde. SpineGuard continue d’élargir le champ d’application de sa plateforme technologique à travers la mise en place de partenariats stratégiques avec des sociétés innovantes de l’industrie médicale et le développement d’instruments et implants intelligents. La société est labellisée «entreprise innovante» par Bpifrance depuis 2009. Plus d’informations sur www.spineguard.fr

