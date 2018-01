Spineguard : +10% de revenus sur l'exercice

04/01/2018 | 18:17

Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 de Spineguard s'est établi à 8,17 millions d'euros, en croissance de 10% sur un an.



Sur le seul dernier trimestre, les revenus du spécialiste de la chirurgie du dos n'ont cependant crû que de 1% en rythme annuel à 2,18 millions d'euros, mais il s'agit d'un chiffre sans précédent dans l'histoire du groupe, étant également entendu que le quatrième trimestre 2016 constituait déjà un record de ventes.



Le chiffre d'affaires a crû de 5% à changes constants aux Etats-Unis sur la période et de 30% en dehors des Etats-Unis, à la faveur d'une première commande vers la Chine, d'une bonne dynamique en France et d'une nouvelle commande pour l'appel d'offre biennal vers l'Arabie Saoudite.



'Alors que nous générons une croissance continue à 2 chiffres avec la gamme actuelle de produits PediGuard, nous nous investissons pleinement dans la montée en puissance du déploiement de notre vis DSG et dans le développement d'innovations à fort potentiel telles que la robotique ou la mise en place d'une interface graphique pour la fin de l'année. Enfin, nous progressons comme annoncé vers notre objectif de profitabilité opérationnelle sur la fin de cette nouvelle année, avec un impact qui sera d'ores et déjà significatif sur 2017', a indiqué Stéphane Bette, directeur général et co-fondateur de SpineGuard.





