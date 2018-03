SPINEWAY : Apport complémentaire au contrat de liquidité

Communiqué de presse Ecully, le 27 mars 2018

APPORT COMPLEMENTAIRE AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Conformément au contrat de liquidité signé le 4 novembre 2015 confié par SPINEWAY à la société de Bourse PORTZAMPARC, les moyens suivants ont été ajoutés au compte de liquidité en date du 26 mars 2018 :

30.000,00 €

Il est rappelé qu'à la date du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 622 titres SPINEWAY ,

28.569,76 €.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com

Prochaine communication : Résultats annuels 2017 - 26 avril 2018 après clôture

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

Relations investisseurs

David Siegrist - Directeur Financier

Tél : +33 (0)4 72 77 01 52

finance.dsg@spineway.com Communication financière

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SPINEWAY via Globenewswire