SPINEWAY : Augmentation de capital réservée de 1,6 M au profit de la société Tinavi Medical Technologies

Communiqué de presse Ecully, le 28 décembre 2017

Augmentation de capital réservée de 1,6 M€

au profit de la société Tinavi Medical Technologies

SPINEWAY, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), annonce l'exercice par la société chinoise Tinavi Medical Technologies de Bons de Souscription d'Actions pour un montant de 1,6 M€.

Conformément à l'accord signé en septembre 2016, le Conseil d'Administration de Spineway a validé et constaté le 27 décembre 2017 la réalisation d'une augmentation de capital réservée à la société Tinavi Medical Technologies par voie d'émission de 390 784 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de 1,6 M€.

Cette augmentation de capital a intégralement été souscrite par TINAVI Medical Technologies qui détient désormais 17,36 % du capital et 10,59 % des droits de vote de Spineway. Les 390 784 actions nouvelles seront admises sur Euronext Growth le 2 janvier 2018.

Par ailleurs, la nomination de TINAVI Medical Technologies (ou de l'un de ses représentants) en qualité d'administrateur du conseil d'administration sera proposée lors de la prochaine Assemblée des actionnaires de Spineway.

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Retrouvez toute l'information de SPINEWAY sur www.spineway.com

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

Contacts :

Relations investisseurs

David Siegrist - Directeur Financier

Tél : +33 (0)4 72 77 01 52

finance.dsg@spineway.com Communication financière

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SPINEWAY via Globenewswire