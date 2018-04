Spir Communication : perte nette fortement réduite en 2017

13/04/2018 | 18:09

Publiés ce vendredi après séance, les comptes définitifs de l'exercice 2017 de Spir Communication ont été marqués par une perte nette d'un millions d'euros, contre une précédente perte de 27,1 millions un an auparavant.



Le groupe a en revanche déploré une perte opérationnelle courante de 2,2 millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 400.000 euros.



Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 1,7 million, contre 76 millions (7 millions d'euros en pro forma en 2016). L'exercice 2017 a il est vrai été marqué par la réalisation le 3 janvier 2017 de la cession du pôle de diffusion d'imprimés publicitaires, constitué des sociétés Adrexo (également éditrice du site et de l'application Promodéclic), Advertising Productions, Advertising Services CIP (filiale centralisant les fonctions support du groupe).



La société Advertising Content a par ailleurs été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) en date du 4 février 2017. Le Tribunal a ensuite décidé de son placement en liquidation judiciaire en octobre dernier.



La société Régicom a également été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 3 avril 2017 et un accord a été conclu le 2 juin dernier avec le groupe Axel Springer pour la cession de la société Concept Multimédia SAS (opérant sous la marque Logic-Immo.com), laquelle a été réalisée le 1er février 2018.



Spir Communication a réalisé en février la cession au groupe Axel Springer de 100% des titres de la société Concept Multimédia opérant sous la marque Logic-Immo.com, à la suite de l'autorisation accordée par l'Autorité de la concurrence à la réalisation de cette opération à l'issue d'une phase d'examen approfondi de phase 2 ouverte le 11 septembre 2017. Cette cession a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros pour un prix de cession de 94,8 millions d'euros, qui fera l'objet d'un ajustement éventuel en fonction de la dette nette et de l'évolution du besoin en fonds de roulement à la date de réalisation.



90% du prix de cession a été payé le 1er février 2018 ; le solde sera payé à l'issue et compte tenu de la procédure d'ajustement éventuel du prix de cession.

Cette opération est assortie de garanties de passif de la part de Spir Communication contre-garanties pour partie pour un montant de 20 millions d'euros placé en séquestre.



Le produit de cession a permis de rembourser les emprunts contractés par la société dans le cadre des opérations antérieures de restructuration du groupe et refinancés auprès de BRED Banque Populaire et Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), à hauteur du montant de 20 millions d'euros tiré à la date de réalisation.



Conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique de retrait (OPR) devra être déposé par les actionnaires de référence de la société (i.e. les sociétés Sofiouest et Prépart, qui détiennent conjointement 66,4% du capital) lorsque le prix de cession définitif post ajustement éventuel aura été déterminé conformément aux accords de cession.





