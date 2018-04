Spotify Technology : Cours de référence de $132 pour l'action Spotify 0 0 03/04/2018 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SAN FRANCISCO (Reuters) - Le New York Stock Exchange (NYSE) a établi lundi un cours de référence de 132 dollars pour l'action Spotify Technology. Les transactions sur le service suédois d'écoute de musique en ligne débutent ce mardi. Spotify n'est pas passé par une procédure d'introduction en Bourse (IPO) classique, proposant ses titres directement au public. Ce cours de référence n'est pas un prix de placement et n'est pas davantage un cours d'ouverture car Spotify a choisi de faire coter directement ses titres sans passer par la phase d'une IPO proprement dite. Le cours d'ouverture sera déterminé au vu des ordres d'achat et de vente collectés par le NYSE auprès des courtiers et opérateurs, en tenant compte toutefois du cours de référence. Spotify n'a pas engagé de syndicat bancaire, comme c'est l'habitude, chargé de superviser le placement des titres mais Citadel Securities a été lui engagé comme teneur de marché pour établir le cours d'ouverture sur le NYSE, avec le concours de Morgan Stanley. (Stephen Nellis, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny) 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SPOTIFY TECHNOLOGY SA 11:21 SPOTIFY TECHNOLOGY : Cours de référence de $132 pour l'action Spotify RE