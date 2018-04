L'Oréal : un outil collaboratif pour les communicants corporate

Premier groupe cosmétique au monde, L'Oréal a fait confiance à SQLI pour son projet WellComm', une nouvelle plateforme de partage d'information optimisant les processus internes au service de la communication corporate.

Une solution à la hauteur des enjeux du métier de la communication

Pilotée par près de 500 collaborateurs au niveau mondial, la communication corporate est au cœur de la stratégie du groupe L'Oréal. Pour les accompagner dans un univers de business et d'information en perpétuelle évolution, les modes de diffusion entre les différentes équipes devaient être optimisés et adaptés aux nouveaux usages. Ainsi est né le projet Well Comm' : une plateforme interne repensée tel un « hub » pour faciliter la transmission de guidelines et la mise à disposition de toutes les ressources pour une action coordonnée et partagée par tous les communicants. Chaque collaborateur concerné se voit proposer un contenu enrichi et priorisé, lui permettant de mener à bien ses actions de communication interne et externe en local.

Un engouement unanime

Faisant volontairement écho aux sites e-commerce, le dispositif met en avant les données que les collaborateurs ajoutent dans leur panier tels des produits. Ils accèdent aux articles très rapidement, peuvent les bookmarker, télécharger les éléments en quelques clics et évaluer d'un seul coup d'œil le niveau d'urgence du traitement de l'information et les priorités d'action. Avec un système d'alerte intégré, ils sont informés en temps réel des nouveautés disponibles sur Well Comm'. Résultat : Une solution plébiscitée. 60% des utilisateurs cibles se servent très régulièrement de la plateforme chaque semaine, appréciant particulièrement :

La facilité de navigation

Le design

L'aspect collaboratif entre les contributeurs et les utilisateurs

La combinaison gagnante de SQLI

L'Oréal a choisi SQLI pour sa capacité d'adresser et de construire des projets 360°, basée sur son savoir-faire en conseil et développement, et appuyée par l'expertise en conception d'UX de son agence WAX Interactive. Le développement s'est basé sur le CMS open source Umbraco, entièrement hébergé sur un environnement Azure en mode SaaS. Offrant centralisation des données, rapidité d'accès, facilité d'usage ainsi qu'une vision claire des éléments de communication disponibles, Well Comm' fédère et mobilise désormais une véritable communauté à l'échelle mondiale.

L'Oréal qui a déjà coopéré avec SQLI par le passé, est très satisfait de ce projet mené avec succès.