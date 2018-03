Résultats annuels 2017 : une étape clé vers le leadership européen du commerce digital

Contrastant avec des résultats en recul en France, l'année 2017 a vu la confirmation des bonnes performances du réseau européen qui s'est élargi par l'acquisition de Star Republic en Suède et Osudio aux Pays-Bas et en Allemagne. L'assise internationale de l'entreprise couvre désormais douze pays, essentiellement en Europe du Nord.

CROISSANCE DE 11% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

SQLI a enregistré un chiffre d'affaires 2017 en hausse de + 11% à 212,0 M€(2). La croissance organique, à périmètre et taux de change constants, ressort à +5%.

La croissance provient d'une forte progression (supérieure à 35%) des prestations relatives aux plateformes e-commerce, au marketing et à la communication digitale. Ces activités stratégiques ont connu une augmentation des grandes missions (occupant chacune plus de 50 ingénieurs) et permis l'acquisition de nouvelles références prestigieuses (Arcelor, Generali et Michelin notamment).

L'activité internationale représente 29% du chiffre d'affaires consolidé (34% du chiffre d'affaires proforma(3)).

Le TJM(4) progresse à nouveau de +4% sur l'année (476 €) du fait de ce positionnement favorable de l'entreprise.

MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Au cours de l'exercice, SQLI a également accéléré la mise en place d'une organisation internationale qui a commencé à apporter une contribution favorable au développement rentable hors France. Les centres de services, principalement la base offshore du Maroc, ont vu leurs effectifs augmenter de 22% (683 experts à fin 2017) afin d'accompagner l'activité commerciale de tous les pays et d'améliorer substantiellement le rapport TJM / salaires sur un nombre croissant de projets. En outre, la bonne intégration des entreprises acquises en Europe du nord ouvre des synergies d'offres et d'expériences.

RÉSULTATS AFFECTÉS PAR LE RECUL DE L'ACTIVITÉ PARISIENNE ET LE SURINVESTISSEMENT NÉCESSAIRE AU BON DÉMARRAGE DU PLAN STRATÉGIQUE

Les replis de l'EBITDA (13,2 M€ contre 15,3 M€) et du résultat opérationnel courant (10,9 M€ contre 14,0 M€) sont dus à une sous-performance opérationnelle en France, principalement sur le site de Paris, et au surinvestissement nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique. Ces éléments ont pesé sur le taux d'emploi (recul de 1,5%). Un plan d'actions à court terme a été mis en œuvre, contribuant à une amélioration des indicateurs opérationnels entre le 1er et le 2nd semestre 2017. Le résultat opérationnel courant est ainsi passé de 4,6 M€ au 1er semestre (4,5% du chiffre d'affaires) à 6,3 M€ au 2nd semestre 2017 (5,8% du chiffre d'affaires).

Le résultat opérationnel (4,5 M€) supporte 6,1 M€ de charges non courantes dont l'essentiel provient du traitement IFRS du déménagement de l'ensemble des sites parisiens du Groupe et des frais liés aux acquisitions et d'accords transactionnels ponctuels. Les frais de restructuration restent au même niveau que l'année précédente.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier (1,4 M€) et de la charge d'impôt (1,2 M€), le bénéfice net ressort à 2,0 M€.

BILAN SOLIDE ET POLITIQUE CONFIRMÉE DE RETOUR AUX ACTIONNAIRES

Au 31 décembre 2017, SQLI dispose d'un bilan solide avec des capitaux propres de 78,5 M€ et un endettement financier net de 25,6 M€ après financement des deux acquisitions réalisées sur l'exercice (investissement cumulé de 24,1 M€ hors compléments de prix). Le bilan prend en compte le résultat positif de l'exercice et recèle un potentiel de renforcement additionnel par l'exercice des bons de souscription d'action (BSAAR) qui arrivent à échéance le 20 avril 2018 (5,4 M€ en cas d'exercice intégral).

SQLI prend acte de la situation exceptionnelle et ne distribuera pas de dividende. Toutefois afin de confirmer sa politique de retour aux actionnaires sans obérer ses marges de manœuvre financières et la bonne exécution de son plan de développement, le Conseil d'administration de SQLI proposera à la prochaine Assemblée générale de procéder à une distribution de 1 action gratuite pour 40 actions détenues à l'ensemble des actionnaires. Cette distribution représente un retour aux actionnaires de 3,7 M€(5).

OBJECTIFS DU PLAN MOVE UP 2020 CONFIRMÉS ET FORTE PROGRESSION DES RÉSULTATS ATTENDUE EN 2018

SQLI se fixe comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 240 M€ et un EBITDA de 20 M€ cette année. L'atteinte de l'objectif s'appuiera à la fois sur la part accrue du chiffre d'affaires international, sur la poursuite de la progression du TJM et sur le rétablissement de la contribution de l'agence Paris selon un programme d'actions en cours de réalisation. Les indicateurs opérationnels du premier trimestre confirment un rétablissement de l'activité. Par ailleurs, le montant des charges non courantes au niveau du groupe est attendu en baisse majeure.

SQLI confirme également son objectif de progression régulière de son EBITDA jusqu'à 12% du chiffre d'affaires dans le cadre du plan Move Up 2020. Les résultats attendus d'ici 2020 contribueront à affirmer la position de SQLI en tant que leader européen du commerce digital.

SQLI publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, le 17 mai 2018, après bourse.

(1) EBITDA = résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements et provisions

(2) 211,7 M€ publié le 8 février 2018 sur la base des données non auditées

(3) Intégrant Star Republic et Osudio sur 12 mois

(4) TJM = Taux Journalier Moyen

(5) Valorisation calculée sur la base d'un prix de l'action SQLI de 38 €