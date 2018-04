SQLI : La valeur PEA-PME de la semaine - SQLI en forte baisse après des résultats annuels inférieurs aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SQLI chute de 3,75% à 35,90 euros, au plus bas depuis début février, après avoir fait état d'une baisse plus forte que prévu de ses résultats annuels. La première conséquence de cette contreperformance est la suppression du dividende du groupe au titre de 2017. Il sera remplacé par une distribution de 1 action gratuite pour 40 actions détenues. Sur l'exercice clos fin décembre, SQLI a divisé son bénéfice net par plus de trois : de 6,2 millions d'euros en 2016, il est tombé à 2 millions sur 2017. Oddo BHF l'attendait à 4,1 millions d'euros.Sur la base d'un chiffre d'affaires déjà publié en croissance de 11% à 212 millions d'euros, cette dégradation des comptes de SQLI est clairement le fait de la baisse de 22,1% de son résultat opérationnel courant à 10,9 millions. Oddo BHF l'anticipait à 12,6 millions et Portzamparc à 11,2 millions.SQLI attribue cette baisse à une sous-performance opérationnelle en France, principalement sur le site de Paris, et au surinvestissement nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique. Les analystes soulignent que le site parisien de SQLI a été fortement désorganisé ces derniers mois en raison d'un turnover très important, avec des pics supérieurs à 30% contre une cible normative de 15%.Oddo BHF note toutefois que les mesures prises par le management de SQLI pour mettre fin à cette désorganisation commencent à porter leurs fruits. En effet, le groupe a vu ses marges progresser au second semestre et le turnover est revenu aux alentours de 22%. "Le déménagement et le regroupement de toutes les entités parisiennes, qui avaient vu plus particulièrement leur turnover exploser au premier semestre 2017, et qui sont intervenus en février 2018, devraient clairement améliorer la situation cette année", juge Oddo BHF.La perspective d'une amélioration de la situation de SQLI en France, combinée à la forte croissance qu'il continue d'enregistrer à l'international, soutient la prévision d'une hausse des résultats du groupe cette année. SQLI se fixe comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 240 millions d'euros et un Ebitda de 20 millions cette année au niveau global. Il était de 13,2 millions en 2017. SQLI confirme également son objectif de progression régulière de son Ebitda jusqu'à 12% du chiffre d'affaires dans le cadre du plan Move Up 2020.Pour Portzamparc, les objectifs 2018 sont atteignables avec la contribution en année pleine des acquisitions et le redressement, au moins partiel, de Paris. Le bureau d'études a maintenu sa recommandation Acheter sur SQLI tout en relevant son objectif de cours de 41,1 à 42,6 euros. Oddo BHF est sur une ligne similaire, avec une recommandation d'Achat également et un objectif de 53 euros.