SQLI Paris : ça déménage !

C'est officiel : l'ensemble des équipes parisiennes SQLI seront réunies dans des locaux flambant neufs à Levallois à compter du lundi 12 février. Cet évènement est un des premiers jalons du programme d'amélioration RH SQLI dont l'objectif est de proposer un environnement de travail premium, favorisant les échanges, la créativité et la collaboration, mais également de renforcer la visibilité du Groupe avec une image haut de gamme et développer son attractivité en tant qu'employeur.

One team, one place pour fédérer les équipes

Le 12 février, l'ensemble des équipes SQLI parisiennes réparties jusqu'alors sur 4 sites (Saint-Denis, Villiers, Rochefort et Boulogne) investiront leurs nouveaux locaux, réunissant ainsi tous les collaborateurs dans un seul et même endroit pour favoriser la communication et la collaboration. Les espaces ont été pensés pour être ouverts, flexibles pour favoriser le travail d'équipe, avec de salles de réunion de toutes tailles, des « creative rooms » destinées à libérer la parole et les initiatives, un Lab, un espace showroom permettant de présenter les toutes dernières innovations du Groupe.

Un grand espace de convivialité au 7ème étage alliant bien-être et dispositif événementiel a également été conçupour développer les échanges, on y retrouve entre autres des espaces café, « gaming » avec des jeux en ligne, ou encore « Digital Detox ».

« Ce projet de rassembler l'ensemble de nos équipes parisiennes dans un même endroit était primordial. C'est en effet l'un des volets du programme d'amélioration RH à l'échelle du Groupe qui vise non seulement à donner aux collaborateurs le meilleur environnement de travail possible, mais également à incarner l'image premium dont nous souhaitons doter le Groupe et renforcer notre attractivité Employeur » explique Sylvie Verstraeten DRH du Groupe SQLI.

SQLI Flagship - 166 rue Jules Guesde - 92300 Levallois

Ce nouveau siège social du Groupe se situe en bord de Seine, au 166 rue Guesde à Levallois, dans un cadre privilégié. L'immeuble flambant neuf au design architectural contemporain, répond aux normes les plus pointues en matière environnementale.

SQLI occupe 4500 m2 sur 3 étages (6ème, 7ème et 8ème) dont 270m2 de terrasse qui sera également un lieu événementiel. Ajouté à cet espace, SQLI dispose de 900 m2 dans immeuble situé à proximité immédiate du siège pour accueillir son centre de formation SQLI Institut.