SQLI : William Grant & Sons France mise sur SAP C4C pour booster ses ventes

William Grand & Sons France (anciennement Lixir), groupe spécialisé dans la commercialisation de spiritueux, a fait appel à SQLI pour concevoir et développer un outil de gestion des réclamations. Cette solution offre une vision transverse et partagée à l'ensemble des métiers concernés, tant internes qu'externes, sur les temps de résolution et les causes des litiges. L'objectif : réduire l'impact financier lié aux délais de traitement et aux risques de non-recouvrement.

Dématérialiser et simplifier la gestion des litiges

William Grant & Sons France est un groupe spécialisé dans la commercialisation de spiritueux sur le marché français des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) et dans la grande distribution. Son portefeuille est constitué de marques internationales réputées telles que Cointreau, Passoa, Glenfiddich ou encore Grant's.

Dans le cadre de sa transformation digitale, William Grant & Sons France a souhaité s'équiper d'un nouvel outil de gestion des réclamations commerciales, logistiques et comptables ; une solution stratégique pour le Groupe de par les montants conséquents des pénalités fixées en cas de litiges.

Les enjeux sont multiples :

+ générer des reporting afin d'être encore plus précis dans l'analyse des données,

+ bénéficier d'un workflow permettant une visibilité sur les statuts d'avancement entre les services,

+ disposer d'une solution évolutive permettant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités.

SQLI a été choisi par William Grant & Sons France pour son expertise et son expérience de la solution SAP Cloud for Customer :

« La réponse apportée par SQLI avec C4C correspondait en tous points à nos enjeux business : une solution à la pointe des dernières technologies, innovante, évolutive et permettant d'élaborer un workflow nécessaire afin de fluidifier nos processus et gérer efficacement nos litiges. Nous avons été rassurés de l'apport par SQLI de propositions concrètes malgré un cahier des charges très ambitieux techniquement, » explique la DSI de William Grant & Sons France.

Une solution C4C intuitive et ergonomique

La solution SAP Cloud for Customer proposée par SQLI a été retenue en raison de :

+ la facilité de prise en main de l'interface utilisateur adaptée aux besoins exprimés,

+ l'intégration native avec l'ERP de William Grant & Sons France permettant un flux d'informations entre les 2 systèmes,

+ l'évolutivité pour répondre aux potentiels besoins à venir, grâce aux améliorations intégrées au fur et mesure par SAP.

Le projet s'est déroulé sur 9 mois. Différents ateliers de conception ont permis à SQLI de procéder aux premiers paramétrages des fonctionnalités de la solution SAP Cloud for Customer. Ses experts ont également connecté l'outil à l'ERP et développé les reports et les workflows. Chacune des typologies de litige dispose désormais de ses propres workflows et reporting.

William Grant & Sons France bénéficie dorénavant d'une meilleure gestion des contacts et d'analyse client. La fluidité des processus et la simplification des saisies accélèrent ainsi le traitement des réclamations.

La solution apportée par SQLI avec SAP Cloud for Customer, permet de :

+ centraliser et fluidifier la gestion des litiges au sein d'un outil commun et partagé,

+ gagner en efficacité opérationnelle en favorisant l'automatisation des processus d'échange d'informations,

+ bénéficier d'un accès à l'exhaustivité des éléments constituant un litige,

+ maîtriser les procédures et les traitements à exécuter, avec la mise en place de règles de gestion pour l'automatisation des flux d'informations.

Les experts SQLI ont su accompagner et conseiller William Grant & Sons France dans tout au long du projet, et ce dès la phase de conception en proposant le produit le plus adapté à son contexte grâce à une veille permanente des solutions CRM du marché.

« L'acceptation en interne de notre nouvel outil a été instantanée : il simplifie la saisie et nous fait gagner du temps. Nous sommes fiers d'avoir été les premiers à réaliser une solution de gestion des litiges avec C4C. SAP opérant des releases tous les trimestres, notre solution continuera à évoluer et nous profiterons de nouvelles fonctionnalités. Nous pourrons ainsi bénéficier d'interfaces supplémentaires pour faciliter la gestion de contacts et l'analyse de nos clients », conclut la DSI de William Grant & Sons France.