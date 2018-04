SQLI : contrat avec L'Oréal

17/04/2018 | 16:19

SQLI a rapporté ce mardi avoir été retenu par L'Oréal pour son projet WellComm', une nouvelle plateforme de partage d'information qui optimise les processus internes au service de la communication corporate.



Cette plateforme interne a été repensée tel un 'hub' pour faciliter la transmission de guidelines et la mise à disposition de toutes les ressources, pour une action coordonnée et partagée par tous les communicants. Chaque collaborateur concerné se voit proposer un contenu enrichi et priorisé, lui permettant de mener à bien ses actions de communication interne et externe en local.



L'Oréal a choisi SQLI pour sa capacité d'adresser et de construire des projets 360°, basée sur son savoir-faire en conseil et développement, et appuyée par l'expertise en conception d'UX de son agence WAX Interactive. Le développement s'est basé sur le CMS open source Umbraco, entièrement hébergé sur un environnement Azure en mode SaaS.



Offrant centralisation des données, rapidité d'accès, facilité d'usage ainsi qu'une vision claire des éléments de communication disponibles, Well Comm' fédère et mobilise désormais une véritable communauté à l'échelle mondiale.





