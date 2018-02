SQLI : soutenu par une fin d'année dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SQLI (+5,48% à 37,55 euros) figure depuis ce matin parmi les principales progressions du marché SRD après avoir enregistré une nouvelle accélération de la croissance des revenus au quatrième trimestre. Sur cette période, le spécialiste de la transformation digitale des entreprises a enregistré une croissance de 18% à 60,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'activité du groupe est en ligne avec les attentes et a continué à accélérer après +8% au premier trimestre, +6% au deuxième et +10% au troisième.La performance en fin d'année a été portée par un niveau toujours solide de croissance organique (+6% à taux de change constant) et la bonne intégration des deux acquisitions stratégiques opérées en Europe du Nord au cours de l'exercice, l'agence digitale suédoise, Star Republic en mai et le spécialiste du e-commerce, Osudio en septembre.Dans ce contexte porteur, SQLI a confirmé, sans surprise, viser une forte accélération de son résultat opérationnel courant au deuxième semestre 2017 par rapport au premier semestre 2017. Le consensus anticipe 11,9 millions d'euros (-15%) au titre de l'année 2017, soit un Ebita de 7,3 millions d'euros (-4%) au second semestre, précise Invest Securities.En 2018, sur la base de la dynamique engagée en 2017, SQLI ambitionne de réaliser une nouvelle croissance à deux chiffres et vise au moins 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une telle prévision implique une croissance organique de 6%, précise Oddo, qui vise actuellement +5%. L'analyste ne modifie pas pour autant son scénario et reste à l'Achat car il juge que la valorisation reste attractive.