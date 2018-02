Sqli : CROISSANCE DE 18% AU 4ème TRIMESTRE 2017

Communiqué de presse

8 février 2018

Dynamique soutenue de croissance organique tout au long de l'année

2 acquisitions majeures en Europe du Nord

Remontée confirmée des indicateurs de performance au 2nd semestre

M€ - normes IFRS – données non auditées 2016 2017 Croissance 1er trimestre 47,4 51,2 +8% 2ème trimestre 48,3 51,4 +6% 3ème trimestre 44,1 48,6 +10% 4ème trimestre 51,1 60,5 +18% Total 190,9 211,7 +11%

OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ATTEINT

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017 s'élève à 60,5 M€, en croissance de +18% porté par un niveau toujours solide de croissance organique (+6% à taux de change constant) et la bonne intégration des 2 acquisitions stratégiques opérées en Europe du Nord au cours de l'exercice (Star Republic en mai et Osudio en septembre).

Cette performance porte le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice à 211,7 M€, en progression de +11% sur un an, dont +5% à périmètre et taux de change constants. SQLI atteint ainsi son objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2017 en progression à deux chiffres.

SUCCÈS DES PROJETS GRANDS COMPTES ET POURSUITE DE L'INTERNATIONALISATION

Le développement du Groupe a notamment été soutenu par la mise en œuvre de plateformes e-commerce pour les grands comptes internationaux. Ces plateformes sont aujourd'hui déployées en partenariats avec les principaux éditeurs mondiaux de logiciels, notamment Adobe, EPiServer, SAP Hybris et Magento. Ce savoir-faire affirmé sur le nouveau périmètre géographique a permis le gain de nouveaux projets majeurs en France et en Europe du Nord, notamment pour La Banque Postale, Carlsberg et Generali.

Le Groupe a ainsi poursuivi son recentrage sur les projets à forte valeur ajoutée et accéléré son désengagement des projets non stratégiques (assistance technique en régie, acteurs locaux) à faible rentabilité. Ce mouvement, initié dans le cadre du plan Move Up 2020, permet à SQLI de renforcer son positionnement sur le segment émergent des Digital Experience Service Providers défini par le cabinet d'analyse Forrester.

L'activité Internationale, qui concerne 10 pays européens après les acquisitions de 2017, a été tonique sur l'ensemble du périmètre géographique pour atteindre 31% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe contre 22% en 2016.

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU NOMBRE DE TALENTS

Cette croissance a été tirée par le positionnement réussi des offres du Groupe et par une politique RH soutenue qui a permis d'atteindre, à fin 2017, la barre des 2 365 personnes contre 2 020 un an plus tôt.

Dans un marché de l'emploi toujours très tendu, l'attractivité du Groupe SQLI et les mesures correctives engagées ont permis de ramener le turn over subi autour de 21% en moyenne sur l'année après un pic à plus de 25% au cours du 1er semestre 2017.

Cette dynamique doit notamment être confortée par le regroupement programmé, le 12 février prochain, de l'ensemble des équipes d'Ile-de-France sur un nouveau site fédérateur à Levallois-Perret (92).

AMÉLIORATION CONFIRMÉE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le positionnement du Groupe sur des projets à forte valeur ajoutée a permis d'augmenter de plus de 4% le taux journalier moyen facturé, aussi bien pour les prestations pilotées depuis les agences locales du Groupe que pour les déploiements confiés aux centres de services (ISC) en France et à l'international (Maroc et Afrique du Sud).

En 2017, conformément aux objectifs du plan Move Up 2020, les équipes de ces ISC ont été significativement renforcée pour atteindre près de 700 ingénieurs et experts (+130 en un an). Ces derniers interviennent sur les projets de déploiement de e-commerce mondial pour des groupes européens. Leur qualité de service contribue à la fois à l'augmentation de la rentabilité structurelle du Groupe et à la satisfaction des clients. Ces bases commencent à être mutualisées avec les nouvelles sociétés récemment intégrées.

Dans le même temps, l'amélioration sur le front RH a permis d'accroitre progressivement le taux d'emploi au cours des derniers mois de l'année pour revenir en moyenne à 85% en 2017 contre 83% au 1er semestre.

Dans ce contexte d'amélioration des indicateurs de performance, SQLI confirme viser une forte accélération de son résultat opérationnel courant au 2ème semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2017.

PERSPECTIVES FAVORABLES POUR 2018

Sur la base de la dynamique engagée en 2017, SQLI ambitionne de réaliser une nouvelle croissance à deux chiffres en 2018 et vise au moins 240 M€ de chiffre d'affaires.

SQLI publiera ses résultats annuels 2017, le 29 mars 2018, après bourse.

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les entreprises et les marques internationales dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la technologie lui permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (conseil centré sur l'expérience client, plateformes de commerce et d'expérience omni-canal, data & analytics, marketing digital,…).

Ses 2 365 ingénieurs et experts sont répartis en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse, en Afrique du Sud et au Maroc. Le Groupe SQLI a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 212 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI).

