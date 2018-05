SQLI : Portzamparc reste à l'achat avant le CA

15/05/2018 | 14:50

SQLI va présenter son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre jeudi prochain. Avant cette publication, les analystes de Portzamparc ont confirmé leur conseil à l'achat avec un objectif de 42,6 E.



Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 60,3 ME au 1er trimestre 2018, en croissance de +18% (+4% pc).



' Nous attendons une accélération de la croissance organique cette année à près de 7% contre 5% en 2017 ' indique le bureau d'études.



' Cette accélération ne devrait toutefois pas être visible dès le T1 car 1/ la base de comparaison est la plus exigeante de l'exercice (+7% en n-1), 2/ l'effet calendaire est négatif (vs. positif sur l'ensemble de l'exercice) et 3/ au-delà de ces effets techniques, le redressement espéré de l'activité parisienne devrait prendre un peu de temps ' rajoute Portzamparc.



