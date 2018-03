SRP Groupe : Annonce date des résultats 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1 mars 2018

SHOWROOMPRIVÉ PUBLIERA SES RÉSULTATS ANNUELS 2017

LE 8 MARS 2018

Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne spécialisé sur l'offre mode à destination de la Digital Woman, publiera ses résultats de l'exercice 2017,

le 8 mars 2018 après bourse

Un communiqué sera disponible sur le site Internet groupe de Showroomprivé : www.showroomprivegroup.com

Une conférence téléphonique analystes et investisseurs (en anglais) sera également accessible le 8 mars 2018 à partir de 18h00 (heure de Paris). Les journalistes pourront seulement écouter la conférence.

Intervenants :

Thierry Petit, Président-Directeur général David Dayan, Directeur général délégué Thomas Kienzi, Directeur financier

Numéros à composer pour suivre la conférence EN DIRECT Depuis la France : +33 (0)1 76 77 22 74

Depuis le Royaume Uni : +44 (0)330 336 9105 Code de confirmation : 6326830

A PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de près de 2 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2016 un volume d'affaires brut TTC de plus de 750 millions d'euros, soit un chiffre d'affaires net de 540 millions d'euros, en croissance de 22% par rapport à l'année précédente. Le Groupe emploie près de 1 000 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

