Transformation stratégique et élargissement de l'offre du Groupe Déploiement d'une stratégie omnicanale transformante pour le Groupe à travers la conclusion de partenariats stratégiques avec Carrefour et Conforama offrant des perspectives inédites en termes d'offre, de base clients et de Click & Collect Renforcement de l'offre du Groupe à destination de la digital woman grâce à l'acquisition de Beauteprivee Finalisation de l'intégration de Saldi Privati

+21% de croissance en 2017 Chiffre d'affaires de 655m€ en hausse de 21% par rapport à 2016 (13% de croissance organique) Solide dynamique de croissance à l'international : +55% (+34% retraité de Saldi Privati) Bonne performance du mobile qui représente 82% du trafic et 62% des ventes en 2017 (en hausse de 5 et 7 points respectivement) La croissance T4 de +10%, impactée par une dynamique commerciale moins importante que prévue sur certaines catégories de produits traditionnellement fortes en fin d'année, et des opérations promotionnelles massives de la part des distributeurs autour du Black Friday ayant eu pour effet de décaler la période des achats de Noël, a notamment pesé sur la croissance annuelle du Groupe

Baisse de la marge opérationnelle EBITDA hors Saldi Privati de 16,2m€ (EBITDA Groupe de 13,1m€) Marge d'EBITDA hors Saldi Privati à 2,6% en baisse de 2,8 points (marge d'EBITDA Groupe à 2,0% en baisse de 3,2 points) impactée par des coûts logistiques plus importants en lien avec les achats fermes réalisés, des investissements pour notamment développer nos équipes, et une moindre absorption de nos coûts fixes

Plan « Performance 2018-2020 » articulé autour de trois priorités pour 2018 et trois priorités pour 2020 : Priorités 2018 : ramener progressivement Showroomprivé à son plein potentiel Focus du Groupe sur ses deux piliers fondamentaux : les relations avec les marques et les membres Après une année riche en initiatives stratégiques, David Dayan et Thierry Petit vont se recentrer sur les deux piliers du Groupe : les marques et les membres Amélioration de l'efficacité opérationnelle Excellence commerciale : réorganisation autour de six pôles d'expertise, nouvelle politique de partenariats avec les marques stratégiques et renforcement des équipes Pilotage optimisé : nouveaux outils de suivi, mise en place de comités de pilotage transverses, renforcement de la fonction finance Investissement dans l'IT : recrutement de 40 ingénieurs pour gagner en efficacité, continuer à innover, préparer la croissance à venir, et renforcer nos équipes de science de la data Evolution de l'approche marketing Transition d'une approche marketing centrée sur le recrutement de nouveaux acheteurs vers une stratégie tournée vers l'engagement des membres, la fidélisation et la préférence de marque Priorités 2020 : tirer profit des nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité Livrer mieux, plus vite et à moindre coûts : internalisation d'une partie de nos activités logistiques au travers d'un investissement de 11 millions d'euros dans un entrepôt mécanisé Développer de nouvelles sources de revenus et de marges : lancement d'offres médias et data Tirer profit du partenariat avec Carrefour : renforcement de l'offre, déploiement d'un réseau Click & Collect, opérations de marketing croisées, partenariat autour de la data

CHIFFRES CLÉS 2017 (millions EUR) 2016 2017 %Croissance Chiffre d'affaires net 539,7 655,0 21,4% Chiffre d'affaires Internet total 525,4 629,9 19,9% EBITDA 28,3 13,1 -53,8% EBITDA en % du chiffre d'affaires 5,2% 2,0% -3,2pts Résultat net -0,3 -5,2 Commentant ces résultats, Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré :

« Les développements stratégiques opérés en 2017 nous donnent l'assise nécessaire pour rester un leader de notre secteur. Nous avons cependant également connu des difficultés opérationnelles. Nous les avons identifiées ; notre priorité est désormais d'y remédier. Pour cela, nous allons lancer notre plan « Performance 2018-2020 » avec deux priorités : en 2018 ramener le Groupe à son plein potentiel notamment en le centrant sur ses deux piliers fondamentaux que sont les marques et les membres et en 2020, profiter au maximum des nouvelles opportunités de croissance. Ce plan nous permettra de péréniser une croissance saine et profitable. Nous restons pleinenement confiants dans le potentiel de notre secteur et, au sein de celui-ci, de notre entreprise idéalement positionnée notamment grâce au partenariat stratégique avec Carrefour. » FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2017 2017 a été une année de transformations stratégiques réussies en dépit de difficultés opérationnelles identifiées: catégories de produits et marques sous-exploitées, difficultés dans le pilotage opérationnel et manque d'anticipation dans la hausse des achats fermes réalisés. Une année de transformation stratégique et d'élargissement de l'offre Déploiement d'une stratégie omnicanale transformante pour le Groupe à travers la conclusion de partenariats stratégiques avec Carrefour et Conforama offrant des perspectives inédites

Le partenariat stratégique avec Carrefour couvre des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data dans un cadre de forte complémentarité de nos profils clients, de notre offre et de nos ancrages internationaux

Avec l'acquisition de Beauteprivee leader français sur le marché de la vente en ligne de produits cosmétiques et de bien-être, le Groupe continue de développer son offre dans des catégories de produits complémentaires à la mode à destination de sa clientèle cœur de cible : la digital woman

Finalisation de l'intégration de Saldi Privati en Italie, notre 1er marché à l'international, et fusion complète de nos plateformes à compter du 1er juin 2017, permettant de fluidifier les échanges et le partage des ventes à destination de nos membres italiens Croissance et activité Chiffre d'affaires de 655m€ en hausse de 21% (+13% organique)

Croissance du Groupe soutenue par une dynamique forte à l'International (+55% de croissance / +34% sur base comparable). L'international représente désormais 18% du chiffre d'affaires Internet du Groupe en 2017

France en hausse de 14% (9% sur base comparable)

en hausse de 14% (9% sur base comparable) Le 4 ème trimestre a été plus difficile qu'anticipé (+ 10%) notamment du fait d'une dynamique commerciale moins importante que prévue sur certaines catégories de produits traditionnellement fortes en fin d'année, et une communication massive autour du Black Friday ayant eu pour effet de décaler la période des achats de Noël

Solide performance des catégories de produits liés à la mode qui représentent 53% des volumes du Groupe et enregistrent une croissance de 23% par rapport à 2016

Progression continue sur le mobile dont le trafic et les ventes atteignent 82% et 62% des volumes du Groupe en hausse de 5 et 7 points respectivement Baisse de la marge opérationnelle EBITDA hors Saldi Privati de 16,2m€ (EBITDA Groupe de 13,1m€)

La marge d'EBITDA hors Saldi Privati s'établit à 2,6% en baisse de 2,8 points (marge d'EBITDA Groupe de 2,0% en baisse de 3,2 points)

En 2017, la rentabilité a été impactée par : Un manque d'efficacité commerciale pesant sur le chiffre d'affaires et la marge brute Des coûts logistiques plus importants en lien avec les achats fermes réalisés (4m€ d'impact de coûts de stockage) Des investissements importants notamment pour renforcer les équipes à l'international et monter une équipe média Une structure de coûts calibrée pour adresser une croissance prévue initialement plus forte qu'elle ne l'a été

PLAN PERFORMANCE 2018-2020 En 2018, Showroomprivé déploie son plan « Performance 2018-2020 » pour améliorer à court terme son efficacité opérationelle et profiter pleinement à moyen terme de ses opportunités de croissance et de rentabilité Priorités 2018 : ramener progressivement Showroomprivé à son plein potentiel Focus du Groupe sur ses deux piliers fondamentaux : les relations avec les marques et les membres Après une année riche en initiatives stratégiques, David Dayan et Thierry Petit vont se recentrer sur les deux piliers du Groupe : les marques et les membres Amélioration de l'efficacité opérationnelle Renforcement de l'approche commerciale : Renforcement des équipes avec des recrutements seniors en particulier sur les catégories de produits qui ont sous-performé en 2017 Réorganisation de l'équipe commerciale autour de 6 pôles d'expertise avec la mise en place d'une stratégie propre à chaque catégorie de produits Evolution de l'approche commerciale avec les marques stratégiques vers une stratégie 360° et une approche globale Pilotage plus fin de l'activité : Mise en place de nouveaux outils de pilotage de l'activité (nouvel outil de gestion des ventes, renforcement des indicateurs et tableaux de bord) Mise en place de comités transverses de suivi de l'activité et de validation des opportunités impliquant à la fois les équipes commerciales, opérationnelles et financières Renforcement de la fonction finance Investissement croissant dans nos équipes et notre plateforme IT Renforcement des équipes IT avec le recrutement de 40 ingénieurs et business analystes 4 priorités : gagner en efficacité, continuer à innover, préparer la croissance de demain (scalability) et renforcer nos équipes de science de la data Evolution de l'approche marketing Transition d'une approche marketing centrée sur le recrutement de nouveaux acheteurs vers une stratégie tournée vers l'engagement des membres, la fidélisation et la préférence de marque

Priorités 2020 : tirer profit des nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité Livrer mieux, plus vite et à moindre coûts Internalisation d'une partie de nos activités logistiques au travers d'un investissement de 11 millions d'euros dans un entrepôt mécanisé pour pouvoir traiter en propre et mécaniser une partie de nos de flux de ventes conditionnelles et réduire significativement les coûts de traitement logistique (40% de réduction attendue des coûts par commande sur environ 20% des flux à horizon 2020) Développer de nouvelles sources de revenus et de marges Mise en valeur des actifs du Groupe (audience, connaissance précise de nos membres, accès aux annonceurs) au travers de la monétisation de nos offres média et data Grâce à son modèle très engageant, Showroomprivé dispose d'une singularité précieuse pour les marques: la connaissance précise d'une cible attractive, la digital woman, combinée à une donnée vaste et riche Tirer profit du partenariat avec Carrefour Renforcement de notre offre avec l'accès à de nouvelles marques et catégories de produits Déploiement d'un réseau de Click-&-Collect de premier plan avec un potentiel de près de 5 700 magasins en France et 12 000 dans le monde Opérations marketing croisées permettant le recrutement de nouveaux acheteurs et la simulation de l'engagement des membres existants Création d'un partenariat autour de la data

PERSPECTIVES DU GROUPE En 2018, le Groupe souhaite se focaliser sur son plan « Performance 2018-2020 » dont les effets vont se faire sentir progressivement à partir de la seconde moitié de l'année.

A moyen terme les bénéfices offerts par son partenariat stratégique avec Carrefour ainsi que les initiatives autour de la logistique et de la monétisation de son offre média et data ouvrent de nouvelles perspectives de croissance et de rentabilité.

Dans ce contexte, le Groupe mettra à jour ses objectifs pour 2020 dans le cadre de ses résultats du premier semestre 2018. COMMENTAIRE DÉTAILLÉ PAR TYPE D'INDICATEURS Chiffre d'affaires (millions EUR) 2016 2017 %Croissance Chiffre d'affaires Internet France 453,7 518,7 14,3% International 71,7 111,2 55,0% Chiffre d'affaires Internet Total 525,4 629,9 19,9% Autres revenus 14,3 25,1 75,9% Chiffre d'affaires net 539,7 655,0 21,4% (millions EUR) T4 2016 T4 2017 %Croissance Chiffre d'affaires net 194,6 214,5 10,2% Le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de 21% à 655 millions d'euros, tiré par la France où les ventes ont augmenté de 14% et par les activités du groupe à l'international qui affichent une croissance de 55% confirmant la forte dynamique observée depuis fin 2016 sur ces marchés. La mode représente 53% du chiffre d'affaires internet brute, et enregistre une croissance de 23% par rapport à 2016, contre une croissance de 18% pour les activités non mode. Le chiffre d'affaires à périmètre comparable ressort en croissance de 13% par rapport à 2016. La croissance annuelle du Groupe a été impactée par une croissance plus faible sur le quatrième trimestre (215 millions d'euros de chiffre d'affaires au T4, en hausse de 10%) impactée par une dynamique commerciale moins importante que prévue sur certaines catégories de produits traditionnellement fortes en fin d'année, et une communication massive autour de Black Friday ayant eu pour effet de décaler la période des achats de Noël. Indicateurs clés de performance1 2016 2017 %%Croissance Acheteurs cumulés (en millions) 6,8 8,0 18,1% Acheteurs (en millions) 3,2 3,6 10,3% Nombre de commandes (en millions) 13,6 15,7 15,8% Chiffre d'affaires par acheteur 159,9 169,3 5,9% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,2 4,4 4,9% Taille du panier moyen 38,0 38,4 0,9% Part du mobile dans le CA 55% 62% 1 Hors Saldi Privati en 2016 et Beauteprivee en 2017 La croissance du chiffre d'affaires en 2017 est stimulée à la fois par la hausse du nombre d'acheteurs et celle du chiffre d'affaires moyen par acheteur. Le Groupe a continué de tirer parti d'un fort momentum pour recruter de nouveaux acheteurs, avec 1,2 millions de nouveaux acheteurs en 2017. Le nombre d'acheteurs en 2017 a dépassé les 3,5 millions, soit plus de 10% de hausse par rapport à l'an passé. Le chiffre d'affaires moyen par acheteur a continué à croître de façon significative (+6%) pour atteindre 169€ témoignant de l'engagement croissant des acheteurs du Groupe. Il a été tiré par une hausse de près de 5% du nombre de commandes moyen par acheteur (4,4x contre 4,2x l'an passé) ainsi que par le panier moyen en légère hausse de près de 1%. La croissance du Groupe reste soutenue par le mobile, qui génère désormais 82% du trafic et 62% du chiffre d'affaires net, soit une hausse de 7 points par rapport à l'an passé (55%). EBITDA (millions EUR) 2016 2017 %Croissance France 35,1 25,7 -26,8% EBITDA France en % du CA 7,5% 4,7% -2,8pts International -6,9 -12,7 -83,7% EBITDA International en % du CA -9,6% -11,4% -1,8pts EBITDA Total 28,3 13,1 -53,8% EBITDA Total en % du CA 5,2% 2,0% -3,2pts L'EBITDA du Groupe pour l'exercice 2017 ressort à 13,1 millions d'euros. Il atteint 16,2 millions d'euros hors impact de l'acquisition de Saldi Privati dont la performance sur l'exercice 2017 a été impactée par les coûts liés au détourage du groupe ePRICE et à l'intégration sur la plateforme Showroomprivé (finalisés début juin). La marge d'EBITDA hors Saldi Privati atteint 2,6% en baisse de 2,8 points par rapport à 2016. La baisse de la rentabilité en 2017 s'explique par un manque d'efficacité commerciale (notamment au quatrième trimestre) pesant sur le chiffre d'affaires et la marge brute, des coûts logistiques plus importants en lien avec la hausse insuffisamment anticipée des achats fermes réalisés sur l'exercice (les ventes fermes ont représenté 29% du chiffre d'affaires en 2017 contre 20% en 2016), des investissements pour développer les équipes (en particulier à l'international et pour la constitution d'une équipe média) et la moindre absorption des coûts fixes. La marge d'EBITDA en France ressort à 25,7 millions d'euros, soit une marge de 4,7%. Les activités à l'international ressortent en pertes de 12,7 millions d'euros pénalisées par l'intégration de Saldi Privati (marge d'EBITDA à -3,2 millions d'euros sur l'année), des prix plus agressifs sur certains marchés et le poids des dépenses marketing à l'international. Structure de coûts (millions EUR) 2016 2017 %Croissance Chiffre d'affaires net 539,7 655,0 21,4% Coût des ventes -332,0 -416,0 25,3% Marge brute 207,7 239,0 15,1% Marge brute en % du CA 38,5% 36,5% Marketing -25,7 -33,0 28,7% en % du CA 4,8% 5,0% Logistique et traitement des commandes -122,1 -150,5 23,3% En % du CA 22,6% 23,0% Frais généraux et administratifs -36,9 -50,8 37,7% En % du CA 6,8% 7,8% Total des charges opérationnelles courantes -184,7 -234,3 26,9% En % du CA 34,2% 35,8% Résultat opérationnel courant 23,0 4,6 -79,9% La marge brute s'est élevée à 239,0 millions d'euros (+15%) et représente 36,5% du chiffre d'affaires. La baisse du taux de marge brute (-2 points par rapport à 2016) s'explique par la consolidation de Saldi Privati dont la marge brute est inférieure à celle du reste du Groupe (impact de 40 points de base), par des investissements en faveur de la conversion tels que le programme Infinity ou des opérations d'animation commerciale pour stimuler l'activité de nos membres (impact de 80 points de base) et par une légère hausse des remboursements ainsi que le revente d'anciens stocks à des prix dégradés (impact de 80 points de base). Les coûts d'exploitation ont augmenté de 160 points de base, passant de 34,2% à 35,8% du chiffre d'affaires en raison des variations de périmètre, des coûts de stockage liés aux achats de marchandises plus importants que prévu sur l'exercice, et d'une hausse des frais de structure : Les dépenses marketing ont augmenté en passant de 4,8% à 5,0% en raison essentiellement des effets de périmètre

Les dépenses logistiques et de traitement des commandes passent de 22,6% du chiffre d'affaires en 2016 à 23,0% en 2017 en raison des coûts additionnels de stockage et de traitement liés à la hausse insuffisamment anticipée des achats fermes réalisés sur l'exercice (surcoût de l'ordre de 4 millions d'euros)

Enfin, les frais généraux et administratifs ont augmenté en pourcentage du chiffre d'affaires de 6,8% à 7,8% en raison des changements de périmètres liés aux acquisitions de Saldi Privati et Beauteprivee, des investissements pour développer nos équipes (en particulier à l'international et pour la constitution d'une équipe média) et la moindre absorption de nos coûts fixes alors que notre structure de coûts avait été initialement calibrée pour absorber une croissance plus forte Autres éléments financiers (millions EUR) 2016 2017 %Croissance Résultat opérationnel courant 23,0 4,6 -79,9% Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un regroupement d'entreprises -0,8 -1,4 70,6% Autres produits et charges opérationnels -19,6 -10,6 -46,0% Résultat opérationnel 2,6 -7,3 Coût de l'endettement financier -0,7 -0.2 -74,2% Autres produits et charges financiers 0,6 -0.4 Résultat avant impôt 2,5 -7,9 Impôts sur les bénéfices -2,7 2,7 Résultat net -0,3 -5,2 Les autres produits et charges opérationnels (-10,6m€) sont principalement composés de : 2,7m€ de coûts liés à l'attribution d'actions gratuites

2,7m€ de coûts de restructuring

1,7m€ de coûts associés aux opérations stratégiques et d'acquisition

1m€ de dons à la fondation d'entreprise Showroomprivé

0,7m€ d'honoraires divers Les produits d'imposition du Groupe, atteignent 2,7m€ et sont le reflet de la combinaison de charges d'impôt courant pour €0.4m et de produit d'impôts différés pour 3,1m€. En conséquence, le résultat net ressort en pertes de 5,2m€ sur l'exercice Eléments de trésorerie (millions EUR) 2016 2017 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 32,8 -38,2 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -39,9 -20,8 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1,1 12,9 Variation nette de la trésorerie -6,0 -46,1 La variation nette de la trésorerie ressort en baisse de 46 millions d'euros sur l'année. Sur le premier semestre, elle s'élevait à -56 millions d'euros impactée par l'augmentation importante des achats de stocks. Sur le deuxième semestre, le Groupe affiche une variation nette positive de trésorerie de 10 millions d'euros. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à -38 millions d'euros. La variation négative s'explique par la baisse de la rentabilité et une augmentation des besoins en fonds de roulement sur l'exercice. L'augmentation des besoins en fonds de roulement provient de la hausse plus forte qu'anticipée du poids des achats fermes sur l'exercice notamment durant la première partie de l'année (les ventes fermes sont passées de 20% du chiffre d'affaires en 2016 à 29% en 2017), ce qui a eu pour conséquence d'accroître le niveau de stocks et de réduire le cycle de règlements fournisseurs. Le niveau de stocks du Groupe a toutefois baissé de manière significative entre le 30/06/2017 et le 31/12/2017 (de près de 115 millions d'euros à près de 93 millions d'euros) et le Groupe dispose de stocks très jeunes puisque 79% des stocks du Groupe ont moins de 12 mois d'ancienneté au 31/12/2017. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement s'élèvent à -20,8 millions d'euros. Hors impact de l'acquisition de Beauteprivee, ils s'élèvent à près de -12,5 millions d'euros, soit 1,9% du chiffre d'affaires. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement s'élèvent à près de 13 millions d'euros principalement en raison de la mise en place d'un financement bancaire de 15 millions d'euros pour financer une partie de l'acquisition de Saldi Privati fin 2016. La position brute de trésorerie du Groupe au 31/12/2017 s'établit à 51 millions d'euros. Le Conseil d'administration de SRP Groupe réuni le 8 mars 2018, a examiné et arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2017. Conférence analystes & investisseurs (en anglais) Intervenants :

Bien que le Groupe pense que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les détenteurs des titres du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par l'information et les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des Marchés Financiers par le Groupe. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément. PROCHAINES INFORMATIONS Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 : début mai 2018 ANNEXES COMPTE DE RÉSULTAT (milliers EUR) 2016 2017 %Croissance Chiffre d'affaires net 539 704 654 971 21,4% Coût des marchandises -332 027 -416 003 25,3% Marge brute 207 676 238 967 15,1% Marge brute en % du chiffre d'affaires 38,5% 36,5% Marketing -25 683 -33 048 28,7% en % du chiffre d'affaires 4,8% 5,0% Logistique et traitement des commandes -122 084 -150 497 23,3% en % du chiffre d'affaires 22,6% 23,0% Frais généraux et administratifs -36 887 -50 802 37,7% en % du chiffre d'affaires 6,8% 7,8% Total des charges opérationnelles -184 654 -234 347 26,9% en % du chiffre d'affaires 34,2% 35,8% Résultat opérationnel courant 23 022 4 621 -79,9% Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un reGroupement d'entreprises -804 -1 372 70,6% Autres produits et charges opérationnels -19 617 -10 586 -46,0% Résultat opérationnel 2 601 -7 337 Coût de l'endettement financier -690 -178 -74,2% Autres produits et charges financiers 580 -408 Résultat avant impôt 2 491 -7 923 Impôts sur les bénéfices -2 741 2 689 Résultat net -250 -5 234 EBITDA 28 251 13 063 -53,8% EBITDA en % du chiffre d'affaires 5,2% 2,0% (milliers EUR) S2-16 S2-17 %Croissance Chiffre d'affaires net 299 373 348 798 16,5% Coût des marchandises -187 202 -224 238 19,8% Marge brute 112 171 124 559 11,0% Marge brute en % du chiffre d'affaires 37,5% 35,7% Marketing -17 312 -20 738 19,8% en % du chiffre d'affaires 5,8% 5,9% Logistique et traitement des commandes -66 094 -79 642 20,5% en % du chiffre d'affaires 22,1% 22,8% Frais généraux et administratifs -19 178 -26 244 36,8% en % du chiffre d'affaires 6,4% 7,5% Total des charges opérationnelles -102 584 -126 624 23,4% en % du chiffre d'affaires 34,3% 36,3% Résultat opérationnel courant 9 587 -2 065 Amortissement des actifs incorporels reconnus lors d'un reGroupement d'entreprises -413 -619 49,9% Autres produits et charges opérationnels -9 603 -5 343 -44,4% Résultat opérationnel -429 -8 027 Coût de l'endettement financier -456 71 Autres produits et charges financiers 396 -498 Résultat avant impôt -489 -8 454 Impôts sur les bénéfices -467 3 429 Résultat net -956 -5 024 EBITDA 12 509 2 166 -82,7% EBITDA en % du chiffre d'affaires 4,2% 0,6% INDICATEURS DE PERFORMANCE1 2016 2017 %Croissance S2-2016 S2-2017 %Croissance INDICATEURS CLIENTELE Acheteurs cumulés (en milliers) 6 757 7 983 18,1% France 5 562 6 442 15,8% International 1 195 1 541 28,9% Acheteurs (en milliers) 3 234 3 567 10,3% 2 369 2 539 7,2% France 2 767 2 817 1,8% 2 050 2 061 0,6% International 466 751 61,0% 319 479 50,0% Chiffre d'affaires par acheteur (EUR) 159,9 169,3 5,9% 119,3 123,7 3,7% France 164,0 175,2 6,8% 121,1 125,1 3,3% International 135,7 147,2 8,5% 107,7 118,0 9,5% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 13 605 15 748 15,8% 7 578 8 556 12,9% France 11 945 12 921 8,2% 6 678 7 035 5,3% International 1 660 2 827 70,3% 900 1 521 69,0% Nombre moyen de commandes par acheteur 4,2 4,4 4,9% 3,2 3,4 5,3% France 4,3 4,6 6,3% 3,3 3,4 4,8% International 3,6 3,8 5,8% 2,8 3,2 12,7% Taille du panier moyen (EUR) 38,0 38,4 0,9% 37,3 36,7 -1,5% France 38,0 38,2 0,5% 37,2 36,6 -1,4% International 38,1 39,1 2,6% 38,2 37,1 -2,8% 1 Hors Saldi Privati en 2016 et Beauteprivee en 2017 BILAN (milliers EUR) 2016 2017 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 102 782 123 685 Autres immobilisations incorporelles 39 289 49 789 Immobilisations corporelles 15 626 16 606 Autres actifs non-courants 6 902 9 836 Total des actifs non-courants 164 599 199 921 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 82 638 92 945 Clients et comptes rattachés 36 612 53 001 Créances d'impôt 3 519 7 934 Autres actifs courants 36 915 45 434 Trésorerie et équivalents de trésorerie 97 004 50 878 Total des actifs courants 256 688 250 192 Total des actifs 421 287 450 113 Emprunts et dettes financières 2 038 28 830 Engagements envers le personnel 88 52 Autres provisions 0 5 368 Impôts différés 11 628 12 546 Total des passifs non-courants 13 754 46 796 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 966 1 144 Fournisseurs et comptes rattachés 148 504 136 760 Autres passifs courants 55 509 68 670 Total des passifs courants 204 979 206 574 Total des passifs 218 733 253 370 Total des capitaux propres 202 554 196 743 Total des passifs et des capitaux propres 421 287 450 113 FLUX DE TRÉSORERIE (milliers EUR) 2016 2017 S2-2016 S2-2017 Résultat net consolidé -250 -5 234 -955 -5 024 Ajustements 18 228 11 946 7 017 4 789 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 17 978 6 712 6 062 -235 Élim, de la charge (produit) d'impôt 2 741 -2 689 467 -3 429 Élim, du coût de l'endettement financier net 690 178 639 -71 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 13 608 -37 627 38 622 25 124 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 35 017 -33 426 45 790 21 389 Impôts payés -2 261 -4 812 503 -3 594 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 32 756 -38 238 46 293 17 795 Incidence des variations de périmètre -31 751 -8 331 -31 751 0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -8 400 -12 474 -4 788 -6 688 Variation des prêts et avances consentis -97 -32 -97 21 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 368 43 334 1 052 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -39 880 -20 794 -36 302 -5 615 Cession (acquisition) nette d'actions propres 0 -1 641 0 -1 641 Capital émis, primes d'émissions et réserves 2 737 805 1 890 4 Émission d'emprunts 0 22 500 0 7 500 Remboursement d'emprunts -901 -8 569 -438 -8 066 Intérêts financiers nets versés -690 -183 -639 66 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 146 12 912 813 -2 137 Variation de la trésorerie -5 978 -46 126 10 804 10 043 RÉCONCILIATION DES VENTES INTERNET BRUTES

AVEC LE CHIFFRE D'AFFAIRES INTERNET IFRS (milliers EUR) 2016 2017 S2-2016 S2-2017 Total des ventes Internet brutes1 721 606 873 600 405 136 476 064 Taxe sur la valeur ajoutée2 -113 472 -143 522 -64 374 -81 235 Impacts de la reconnaissance du chiffre d'affaires3 -87 497 -105 743 -52 128 -63 704 Chiffre d'affaires hors Internet et autre4 19 067 30 635 10 740 17 672 Chiffre d'affaires (IFRS) 539 704 654 970 299 374 348 797 (1) Correspond au montant total facturé aux acheteurs au cours d'une période donnée, (2) La taxe sur la valeur ajoutée est appliquée à chaque vente, le taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée dépend du pays où l'acheteur est établi, (3) Ajustements comptables aux fins de reconnaissance du chiffre d'affaires incluant : (i) les écarts temporels dus au fait que certains critères (e,g. livraison) doivent être remplis avant de reconnaître le chiffre d'affaires ; (ii) l'impact des remboursements accordés pour les annulations et les retours, qui sont reconnus comme une réduction du chiffre d'affaires ; et (iii) l'effet de la présentation de certaines ventes d'offres de voyage sur une base nette lorsque le Groupe agit en tant qu'agent, (4) Le poste « chiffre d'affaires hors Internet et autres » correspond principalement au chiffre d'affaires généré par les ventes hors ligne aux grossistes, y compris les reventes hors ligne d'articles vendus en ligne et ayant fait l'objet d'un retour. Ceci est un communiqué d'informations réglementaires diffusé par PR Newswire

