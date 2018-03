Showroomprivé : Amiral Gestion monte à 10,5% des parts

27/03/2018 | 13:32

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 21 mars, Amiral Gestion a franchi en hausse le seuil du 10% du capital de SRP Groupe (Showroomprivé).



A cette date, et après l'acquisition de titres sur le marché, la gestion parisienne détenait 10,53% du capital et 8,54% des droits de vote du déstockeur en ligne.



Amiral Gestion précise à l'occasion que cette opération s'inscrit dans le cadre normal de ses activités de gestion, qu'elle ne cherche pas à exercer 'd'influence spécifique' sur l'entreprise, ni à être représentée au sein de ses organes de direction.





