Showroomprivé : Amiral Gestion monte à 6,3% du capital

18/01/2018 | 12:41

Un avis publié ce jour par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle les 12 et 16 janvier derniers, Amiral Gestion a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de SRP Groupe (Showroomprivé).



En date du 16 janvier, et après des achats de titres sur le marché, la société de gestion parisienne détenait, pour le compte de ses fonds, 6,26% du capital et 5,08% des droits de vote du déstockeur en ligne.





