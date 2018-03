Showroomprivé : perte nette creusée en 2017

09/03/2018 | 14:05

Le groupe de vente en ligne Showroomprivé publie un résultat net de -5,2 millions d'euros sur l'exercice 2017, contre -0,3 million en 2016, et un résultat opérationnel courant en chute de 80% à 4,6 millions d'euros.



La marge d'EBITDA hors Saldi Privati a baissé de 2,8 points à 2,6%, pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 655 millions d'euros (+13% en organique), tiré par la France (+14%) et par l'international (+55%).



En 2018, le groupe souhaite se focaliser sur son plan 'Performance 2018-2020' dont les effets vont se faire sentir progressivement à partir de la seconde moitié de l'année. Il mettra à jour ses objectifs pour 2020 dans le cadre de ses résultats du premier semestre 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.