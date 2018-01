Showroomprivé : Oddo reste neutre après l'annonce de Carrefour

12/01/2018 | 11:20

Dans une note diffusée ce vendredi, Oddo a renouvelé son conseil 'neutre' et son objectif de 7,2 euros sur Showroomprivé, au lendemain de l'annonce d'un partenariat stratégique avec Carrefour et du rachat par le distributeur de la participation de 17% de Steinhoff au capital à 13,5 euros par action.



Ce prix représente 'une prime proche de 100% sur le cours de clôture d'hier soir' et 'l'investissement de Carrefour s'établit ainsi à 79 millions d'euros', souligne le broker, qui ajoute qu'un 'complément de prix pourra être versé par Carrefour à Conforama en cas de lancement d'une OPA par Carrefour dans les 18 mois suivant le closing de l'opération'.



Au-delà du volet capitalistique, les 2 groupes souhaitent développer une 'offre omnicanale de premier plan'. D'après Oddo, les axes de travail communs devraient porter sur le développement du click-and-collect (environ 5.500 points de vente Carrefour en France), le déstockage online de produits Carrefour et la génération de trafic.



'Cette annonce intervient dans un contexte très tendu pour Conforama', poursuit l'analyste, qui évoque des informations de presse selon lesquelles le groupe aurait été placé il y a quelques jours sous mandat ad hoc et serait à la recherche de financement à court terme (200 millions d'euros mentionnés) et juge finalement cette opération 'très opportuniste', tout en restant neutre dans l'attente de plus amples détails sur la stratégie des 2 groupes.





