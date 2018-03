Stallergenes Greer : STALLERGENE GREER en léger repli après des perspectives décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stallergene Greer cède 0,3% à 31,85 euros après la publication de résultats 2017 conformes aux prévisions mais de perspectives décevantes. L'an dernier, la biotech spécialisée dans le traitement des allergies respiratoires a réduit sa perte nette. Elle est ressortie à 9,9 millions d'euros par rapport à 60,5 millions en 2016. L'Ebitda 2017 positif de 21,9 millions contre - 67,9 millions un an plus tôt. L'Ebitda a affiché une hausse de 89,8 millions grâce à une augmentation de 74 millions du chiffre d'affaires et à la diminution des frais généraux, administratifs et commerciaux.Le chiffre d'affaires a grimpé de 40% à 260,2 millions, soutenu par des gains de parts de marché sur les marchés européens et internationaux et la croissance des ventes de produits sublinguaux.Stallergenes Greer a enregistré des progrès notables en 2017 et continuera de prendre des décisions stratégiques pour améliorer sa compétitivité et renforcer l es fondamentaux de son activité. Cela se traduira notamment par des investissements dans des opportunités de croissance et la réalisation d'économies de coûts dans l'organisation.Le groupe s'attend à ce que les progrès engagés se poursuivent en 2018, tant par la croissance du chiffre d'affaires que par l'amélioration de la rentabilité.Dans ce cadre, Stallergenes Greer prévoit une croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne à un chiffre à taux de change constant, et un Ebitda supérieur à celui de 2017.Jugeant ces perspectives plutôt décevantes, Gilbert Dupont a abaissé significativement ses prévisions. En conséquence, le broker a dégradé son opinion sur le titre d'Accumuler à Alléger et réduit son objectif de cours de 50 à 32 euros.