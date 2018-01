STANLEY BLACK & DECKER : bat le consensus au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Stanley Black & Decker a enregistré une croissance de 10,1% de son bénéfice net au quatrième trimestre à 281,5 millions de dollars, soit 1,84 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, notamment des charges de 27,1 millions de dollars liées aux opérations de M&A, le bénéfice par action de la société connue pour ses outils ressort à 2,18 dollars. De son côté, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de Stanley Black & Decker a progressé de 17% à 3,4 milliards de dollars, dont 8% de croissance organique. Le consensus Zacks était de 2,14 dollars par action et 3,26 milliards.Pour 2018, Stanley Black & Decker vise un bénéfice par action ajusté compris entre 8,30 et 8,50 dollars et une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%.