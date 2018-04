Stantec : signe une lettre d’intention pour l’acquisition de Cegertec

La firme consolide sa présence en ingénierie au Québec par l’ajout d’expertises de pointe

La firme mondiale de conception Stantec consolide son positionnement de leader en ingénierie au Québec en faisant l’acquisition de Cegertec, une firme spécialisée en énergie, industrie, bâtiments et infrastructures établie au Saguenay depuis plus de 60 ans. Cegertec compte plus de 250 employés, principalement à son bureau de Chicoutimi, et possède également des bureaux à Québec, à Montréal et prochainement à Saint-Georges en Beauce. La clôture de la transaction est prévue le 25 mai 2018.

« L’acquisition de Cegertec s’inscrit dans notre stratégie de croissance et de diversification de nos opérations au Québec. Cegertec renforcera également notre présence géographique partout dans la province », affirme Isabelle Jodoin, vice-présidente principale – Québec de Stantec. « La firme, reconnue pour ses solides relations clients et son excellence technique, amène une grande complémentarité à notre groupe actuel au Québec, autant en matière de marchés que de présence géographique. Nos clients pourront ainsi bénéficier d’un plus grand bassin de talents et d’expertises grâce à une équipe combinée de plus de 1 500 employés au Québec ».

Cegertec a réalisé de nombreux projets d’ingénierie et de gestion de projet, tant au Québec qu’ailleurs au Canada et aux États-Unis, notamment auprès de clients industriels, d’alumineries, de compagnies minières, d’énergie et de production d’électricité ainsi que de clients municipaux et gouvernementaux.

« Nous sommes très heureux de nous joindre à Stantec, avec qui nous partageons une culture similaire et des opérations très complémentaires », affirme Serge Savard, vice-président Opérations, finances et administration de Cegertec. « Nous sommes également fiers de faire bientôt équipe avec un groupe bien établi au Québec au sein duquel nous pourrons contribuer par notre expertise en énergie, industrie, bâtiments et infrastructures. Nous avons hâte d’offrir cette gamme élargie de services à nos clients, grâce à la diversification de marchés de Stantec ».

À propos de Stantec

L’essor de nos communautés, qu’elles soient locales ou mondiales, guide tout ce que nous entreprenons. Nos projets soutiennent notre collectivité et contribuent à créer un sentiment d’appartenance à celle-ci. C’est pourquoi chez Stantec nous imaginons et réalisons dans l’intérêt commun.

Les communautés que nous desservons nous tiennent à cœur, parce que nous y vivons et y travaillons. Nous sommes des concepteurs, ingénieurs, scientifiques et chargés de projet. Tous ensemble, nous mettons la communauté, la créativité et la relation client au premier plan afin de réaliser des projets qui améliorent la qualité de vie des collectivités dans le monde.

Stantec est inscrite à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole STN. Visitez-nous à stantec.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant la transaction ci-haut mentionnée, incluant des déclarations sur notre expansion anticipée au Québec. Les déclarations prospectives incluent également toute autre déclaration ne référant pas à des faits historiques. De par leur nature, les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et comportent donc des risques inhérents et des incertitudes. Il existe un risque que la transaction ci-haut mentionnée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus, ou que les bénéfices escomptés de la transaction ne se matérialisent pas. En conséquence de ce qui précède, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus dans les déclarations prospectives formulées dans le présent communiqué de presse. Stantec ne s’engage nullement à actualiser ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives, sauf si les lois applicables l’exigent. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué visent à fournir des renseignements sur l’acquisition proposée et ses impacts anticipés. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d’autres usages.

Imaginer et réaliser dans l’intérêt commun

