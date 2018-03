Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv IPSEN 0.24% 123.3 23.53%

Staples a perdu son Chief Human Resources Officer (directeur des ressources humaines), Régis Mulot, parti chez Ipsen pour occuper le même poste. Il était chez le spécialiste de fournitures de bureau depuis 2009. Avant de rejoindre Staples, Régis Mulot avait occupé des postes de Direction des Ressources Humaines au sein de Levi Strauss & Co et de la start-up technologique Broadnet Europe, après avoir travaillé au sein de GTECH Corporation, d'International Post Corporation et de Chronopost.