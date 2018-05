Presse: Nestlé achèterait les affaires café de Starbucks, recettes 3,8 mrd

New York/Zurich (awp international) - La chaîne de cafés Starbucks serait sur le point de vendre ses affaires de café au géant de l'alimentation Nestlé. Selon un Insider, la transaction serait pratiquement conclue, a rapporté le blog "Inside Paradeplatz" vendredi matin. En soirée, l'agence Bloomberg est revenue à la charge, affirmant, selon une "personne informée" que la transaction était à bout touchant. Contacté en journée par AWP, Nestlé a refusé de commenter.

Selon les informations du jour, la transaction concernerait les ventes au détail de Starbucks dans des grandes surfaces et qui, en plus de cafés prêts à boire, comprennent des boissons et du café en grains. Selon un analyste de Cowen, les recettes nettes de ces ventes représentent environ 3,8 milliards de dollars après impôts pour Starbucks.

En novembre dernier, le groupe américain avait vendu sa marque de thés Tazo pour 384 millions de dollars à Unilever. A la Bourse de New York, ces informations ont entraîné une hausse de près de 3% de l'action Starbucks vendredi. A Zurich, l'action Nestlé a terminé en hausse de 0,7%.

tp/rp