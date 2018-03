STARBUCKS : signe un accord de licence au Brésil avec SouthRock

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Starbucks a signé un accord de licence avec le groupe SouthRock, aux termes duquel ce dernier va opérer la marque Starbucks au Brésil. Le groupe américain est présent au Brésil depuis 2006 et y détient aujourd'hui 113 cafés dans 17 villes des Etats de Rio de Janeiro et de Sao Paulo. En s'appuyant sur la connaissance du pays qu'a SouthRock, Starbucks espère s'ouvrir de nouveaux marchés dans la région.En transférant ainsi la propriété de ses cafés brésiliens, Starbucks achève le processus de licence entrepris dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes : le groupe américain est présent dans 16 pays du continent et va lancer d'ici la fin de l'année son activité en Uruguay.