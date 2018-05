Starbucks : veut ouvrir 600 établissements par an en Chine

16/05/2018 | 17:49

Starbucks annonce ce jour prévoir l'ouverture de 600 établissements par an en Chine, en s'implantant dans 100 nouvelles villes.



Starbucks souhaite ainsi atteindre le cap des 6.000 points de vente d'ici 5 ans.



La chaîne de salons de café affirme par ailleurs vouloir, d'ici la fin de l'année 2022, être présente dans 230 villes en Chine continentale, au minimum tripler son chiffre d'affaires local et doubler son résultat d'exploitation.



Starbucks exploite actuellement environ 3.300 établissements dans 141 villes chinoises. L'entreprise compte quelque 45.000 employés dans le pays.





