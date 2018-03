Statoil : signe un nouvel accord-cadre avec Capgemini

27/03/2018 | 10:37

Statoil et Capgemini annoncent la signature d'un nouvel accord-cadre stratégique.



Dans le cadre de cet accord d'une durée de trois ans, Capgemini accompagnera Statoil et son Centre d'excellence (CoE) dédié au digital dans le développement et la mise en oeuvre de sa feuille de route digitale.



' L'équipe d'experts du digital de Capgemini accompagnera Statoil en déployant un large éventail de prestations de services dans des domaines pointus, notamment l'exploration et la visualisation de données, l'élaboration de modèles statistiques et d'analyses prédictives, l'ingénierie des données ou encore la conception de stratégies digitales ' indique le groupe.



