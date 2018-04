10/04/2018 : Avis de mise à disposition des comptes annuels 2017

Le spécialiste européen de la logistique du froid

Paris, le 10 avril 2018

AVIS DE MISE A DISPOSITION DES COMPTES ANNUELS 2017

Les éléments du rapport financier annuel de la société, à savoir le rapport de gestion 2017, les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'attestation du responsable du rapport financier, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'attestation de présence et le rapport de l'organisme indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées sont mis en ligne sur le site de la société http://www.stef.com/espace-financier/informations-reglementees conformément aux dispositions légales et réglementaires.

