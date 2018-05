STEF : acquiert une partie des activités du groupe Marconi

04/05/2018 | 10:24

STEF a annoncé ce vendredi matin avoir acquis une partie des activités du groupe Marconi, le leader italien de la logistique des surgelés.



Cette opération de croissance externe réalisée via ImmoSTEF Italia, la foncière de STEF spécialisée dans l'immobilier frigorifique, permet au groupe de poursuivre sa stratégie de développement international et de renforcer son réseau européen dédié à la logistique des produits alimentaires surgelés.



Elle porte sur l'une des plus grandes plate-formes de logistique surgelée d'Europe, à Fidenza (Parme), ainsi que sur un entrepôt à Ascoli Piceno (région des Marches). Ces 2 sites représentent un volume d'entreposage total de 1,3 million de mètres cubes.



L'accord porte également sur le rachat des activités logistiques et transport de ces 2 sites, qui représentent un chiffre d'affaires global d'environ 55 millions d'euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.