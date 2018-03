STEF : l'action en nette hausse après les résultats 2017

15/03/2018 | 16:41

Le titre STEF engrange 1,6% ce jeudi vers 16h20 à 96,1 euros, entourée au lendemain de la publication de comptes annuels que saluent également les analystes d'Oddo.



Le spécialiste du transport et de la logistique du froid a notamment enregistré une progression de 7,6% du bénéfice net part du groupe par rapport à 2016 à 93,6 millions d'euros. L'Ebit est de son côté ressorti à 132,3 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 5,4% à près de 2,98 milliards d'euros.



Sur le plan de la structure financière, STEF a en outre renforcé ses fonds propres, lesquels sont passés de 559 millions d'euros en 2016 à 628 millions l'an passé.



Dans un marché dynamique en forte transformation, le groupe entend poursuivre son développement et ses investissements cette année afin de répondre de manière pérenne aux demandes d'accompagnement de ses clients. Il dit aborder 2018 avec confiance.



Saluant des résultats légèrement supérieurs à ses attentes, Oddo préconise désormais l'achat du titre, contre un précédent conseil 'neutre'. Le broker a également rehaussé son objectif de cours de 106 à 109 euros.





