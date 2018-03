Stef : La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg dessinent avec le Groupe STEF les solutions livraison urbaine de demain

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg dessinent avec le Groupe STEF les solutions livraison urbaine de demain

Published: 28-03-2018

En étroite collaboration avec la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg, le Groupe STEF a organisé le 28 mars une manifestation dédiée à la Green Logistics et aux solutions de livraison urbaine. L'objectif : faire connaître les perspectives et les initiatives conjointes en présentant les dispositifs et les véhicules de livraison les plus adaptés aux centres-villes urbains.