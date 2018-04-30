Stentys : conclut l'acquisition de Minvasys

30 avril (Reuters) - Stentys SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* ANNONCE LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE MINVASYS,
SPÉCIALISTE DE DISPOSITIFS CORONAIRES INNOVANTS.
* ANNONCE ÉGALEMENT L'ÉMISSION DE 596.805 ACTIONS NOUVELLES
EN
PAIEMENT D'UNE PARTIE DE L'ACQUISITION.
* L'ACQUISITION A ÉTÉ RÉALISÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 7,5
MILLIONS, RÉALISÉE ESSENTIELLEMENT PAR VOIE DE CESSIONS
D'ACTIONS ET PAR VOIE D'APPORT.
Le communiqué : https://reut.rs/2jjfP4M
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(Rédaction de Paris)