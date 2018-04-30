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Stentys : conclut l'acquisition de Minvasys

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30/04/2018 | 19:46

30 avril (Reuters) - Stentys SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* ANNONCE LA FINALISATION DE L'ACQUISITION DE MINVASYS, SPÉCIALISTE DE DISPOSITIFS CORONAIRES INNOVANTS.

* ANNONCE ÉGALEMENT L'ÉMISSION DE 596.805 ACTIONS NOUVELLES EN PAIEMENT D'UNE PARTIE DE L'ACQUISITION.

* L'ACQUISITION A ÉTÉ RÉALISÉE POUR UN MONTANT D'ENVIRON 7,5 MILLIONS, RÉALISÉE ESSENTIELLEMENT PAR VOIE DE CESSIONS D'ACTIONS ET PAR VOIE D'APPORT. Le communiqué : https://reut.rs/2jjfP4M Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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