Stentys : l'acquisition de Minvasys finalisée

Stentys a annoncé ce lundi 30 avril après Bourse avoir finalisé l'acquisition de Minvasys. L'opération a été bouclée pour un montant d'environ 7,5 millions d'euros, essentiellement par voie de cessions d'actions et par voie d'apport.



Fondée en 2003 en région parisienne, Minvasys est un spécialiste indépendant de dispositifs coronaires innovants (stents actifs, ballons de dilatation, ballons à élution médicamenteuse, cathéters de thrombo-aspiration, connecteurs Y à valve...), commercialisés à travers le monde.

Cette société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, majoritairement à l'international grâce à un réseau de distributeurs couvrant plus de 42 pays.



596.805 actions nouvelles de 0,03 euro chacune de valeur nominale ont été émises en paiement d'une partie de l'acquisition le jour de celle-ci. L'opération a été validée ce même 30 avril par le conseil d'administration de Stentys.



'La finalisation de l'acquisition de Minvasys, première opération de croissance externe du groupe Stentys, est une étape décisive dans notre volonté de créer un acteur français de référence en cardiologie interventionnelle. Aujourd'hui, notre groupe peut concentrer ses efforts sur le lancement d'une offre commerciale commune, représentée par une gamme de produits propriétaires innovants, à travers un réseau commercial et de distribution dans plus de 60 pays. Grâce à la mutualisation de notre savoir-faire, de nos technologies complémentaires et aux synergies de production et d'organisation significatives, nous disposerons de leviers de croissance solides à court, moyen et long-terme', a commenté Christophe Lottin, directeur général de Stentys.





